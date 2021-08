QUASI NEMICI/ Su Rai 3 il film sull’importanza della retorica (oggi, 4 agosto)

Quasi nemici tratta di temi molto interessanti quali gli arabi di seconda generazione in Francia e l’importanza della retorica per fornire delle argomentazioni che riescono a dimostrare il proprio valore. Oltre ai temi sociali, anche alcuni aspetti della vita sono approfonditi con aplomb. La giovane protagonista è una famosissima artista francese le cui canzoni sono famose in tutto il mondo. Nel cast del film troviamo un artista di grandissimo livello come Daniel Auteuil francese nato ad Algeri il 24 gennaio del 1950. Il suo debutto è arrivato nel 1975 nel film Appuntamento con l’assassino di Gerard Pires. In carriera ha lavorato con tantissimi grandi artisti come Claude Lelouch, Edouard Molinaro, Michel Deville e anche l’italiano Roberto Faenza. L’ultimo film in cui ha recitato è La belle epoque del 2019 di Nicolas Bedos. Nel 2018 ha debuttato alla regia in Sogno di una notte di mezza estate.

Quasi nemici su Rai 3

Quasi nemici andrà in onda oggi, mercoledì 4 agosto, nella prima serata di Rai 3 a partire dalle ore 21.20. Il film realizzato con il titolo originale di Le Brio è stata girato nel 2017, dal regista Yvan Attal, si tratta di una pellicola di genere drammatico e commedia. I principali attori protagonisti sono Daniel Auteuil nei panni di Pierre Mazard, la famosa cantante Camélia Jordana che interpreta Neila Salah, il giovane Yasin Houicha nei panni di Mounir e Nozha Khouadra l’intraprendente madre di Neila. Sicuramente si tratta di uno di quei film che attraverso la risata riesce a far riflettere a un pubblico piuttosto vasto. Il consiglio è di seguirlo con attenzione dall’inizio alla fine anche perché sono numerosissimi gli spunti che possiamo avere dall’inizio alla sua naturale fine.

Quasi nemici, la trama del film

Leggiamo la trama di Quasi nemici. La storia parla del rapporto di amore-odio tra il professore dell’Università francese Mazard e la sua alunna, la giovane Naila. L’uomo ha una visione antica della vita, a tratti si presenta come razzista e misogino e non ci pensa due volte a dire ciò che pensa alla giovane Naila. Apostrofa la ragazza con epiteti poco formali e le dice che non avrà alcun futuro proprio a causa del suo atteggiamento, al ragazza infatti arriva in ritardo alla prima lezione. Durante le lezioni successive continuano i battibecchi tra i due, il sogno di Naila è quello di potersi rendere indipendente sfuggendo alla misera realtà che vive attraverso lo studio. i compagni della ragazza filmano i continui soprusi del professore costringendo il preside a fare rapporto ad una commissione d’inchiesta. Viene però offerta la possibilità di redimersi preparando la giovane ad un concorso di retorica che si terrà poco prima che la commissione conclusa l’inchiesta ed emani il proprio verdetto.

A malincuore Mazard e Neila sono costretti a collaborare, il professore appassionato com’è della sua materia escogiterà tutti i metodi possibili per prepararla dopo il successo iniziale sembra che tutto vada in discesa grazie alla tranquillità che Neila acquista con il suo nuovo fidanzato. prima delle finali però scopre che Mazard si è avvicinato a lei e l’aiuta solo ed esclusivamente per non perdere la cattedra dell’università, ragion per cui la giovane si allontana dal professore troncando qualsiasi contatto con lui. Subito dopo si rende conto delle preziosi informazioni che ha imparato dal professore, decide così di aiutarlo davanti alla commissione, fornendo con il rinnovato eloquio una buona giustificazione. Il professore la ringrazierà. Pochi anni dopo, Naila, fresca di laurea sarà un avvocato di successo, riuscirà a dimostrare a tutti coloro che difende che con un buon eloquio chiunque, a prescindere dall’estrazione sociale, ha l’opportunità di sfidare la sorte e avere fortuna nella vita.

