Queen Lear/ Su Rai 2 il documentario di Dilde Mahalli e Pelin Esmer

Queen Lear, film di Rai 2 prodotto da Dilde Mahalli e Pelin Esmer

Queen Lear va in onda oggi, venerdì 2 settembre 2022, a partire dalle ore 22.20 su Rai 2. Ci troviamo di fronte a un documentario prodotto in Turchia nel 2019 da Dilde Mahalli e Pelin Esmer. La critica ha premiato in lungo e in largo un prodotto di assoluto valore che però non è adatto a tutti.

Si riferisce infatti a un pubblico adulto e non solo anche colto, cinefilo e magari interessato anche al teatro. Sicuramente dobbiamo ringraziare la Rai per promuovere la cultura con lavori di assoluto valore come questo che può regalarci attimi di grande riflessione sotto diversi punti di vista.

Queen Lear, la trama del film

Il documentario Queen Lear racconta una storia ambientata nei primi anni 2000 con al centro le vite e i pensieri, oltre che le azioni, di un gruppo di donne ognuna con determinate peculiarità. Tutte svolgono come attività la cura e la lavorazione della terra, felici contadine tra le montagne turche della porzione posta a sud. Per stravolgere la propria vita un giorno prendono una decisione che contrasta totalmente con le reciproche abitudini e vite. Scelgono infatti di fondare un vero e proprio gruppo teatrale che sarà il punto nevralgico dell’intero documentario.

Il nome scelto dalle ragazze per il gruppo è The Play. Da questo momento in poi è tutto un viaggio introspettivo e dettagliato della quotidianità delle donne alle prese con le tante mansioni impegnative che riguardavano le donne ai tempi oltre che la nuova esperienza nell’ambito recitativo. Nello specifico, decidono di utilizzare come cavallo di battaglia una rivisitazione del tutto personale dell’opera celebre di Shakespeare, ovvero Re Lear.

Nonostante la pericolosità del luogo, nonostante il rischio di fallire in un progetto così ambizioso, il gruppo di donne non si perde d’animo e continua sulla strada alla ricerca del successo al fine di migliorare la condizione della donna nel contesto sociale. Oltre ai momenti recitativi, tutta la pellicola è caratterizzata da conversazioni e scambi di pensieri profondi e introspettivi. Dal ruolo della donna nel tessuto sociale, passando per la concezione di femminilità e di amore, arrivando fino a supposizione riguardo il significato della vita e della morte.

