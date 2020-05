Quel maledetto colpo al Rio Grande Express/ Su Rete 4 il film western con John Wayne

Pubblicità

Quel maledetto colpo al Rio Grande Express va in onda su Rete 4 prevede per il pomeriggio di domenica 31 maggio a partire dalle ore 17. Si tratta di una pellicola realizzata negli Stati Uniti d’America nel 1973 dalla casa cinematografica Batjac Productions con la regia affidata a Burt Kennedy il quale si è occupato anche del soggetto e della sceneggiatura. Le musiche della colonna sonora di questo film sono state composte da Dominic Frontiere, il montaggio è stato realizzato da Frank Santillo e la fotografia è stata curata da William H. Clothier. Nel cast sono presenti tra gli altri grandi nomi del mondo del cinema come John Wayne, Ann-Margret, Rod Taylor, Ben Johnson, Christopher George e Bobby Vinton.

Quel maledetto colpo al Rio Grande Express, la trama del film

Ecco la trama di Quel maledetto colpo al Rio Grande Express. Una prostituta di nome Lilly per puro caso si ritrova a condividere con un famoso rapinatore di treni di nome Matt il suo ultimo giorno di vita. L’uomo prima di morire confida alla donna il posto esatto dove ha nascosto l’oro frutto di una incredibile rapina che era stata effettuata qualche mese prima al Rio Grande Express. La donna decide quindi di sfruttare questa importante informazione e nello specifico si spaccia per la moglie del rapinatore ingaggiando una famoso pistolero con i suoi aiutanti per rintracciare l’oro, recuperarlo e quindi consegnarlo alla compagnia che gestisce i treni in maniera tale da intascare la ricompensa promessa. Il pistolero avendo a cuore questa vicenda decide di accettare la proposta anche perché il compenso è quanto mai interessante.

Durante il tragitto il pistolero si affeziona sempre di più alla donna e soprattutto si rende conto di come il tutto si dimostri sempre più complesso è pericoloso anche perché sulle loro tracce ci sono i componenti della vecchia banda che ha fatto quella famosa rapina. Tra il pistolero e la donna inizia a nascere non solo un rapporto di profonda amicizia ma anche un certo sentimento. Una volta arrivati al punto esatto dove l’oro è nascosto il pistolero e i suoi uomini sono costretti ad ingaggiare uno violento scontro a fuoco con i rapinatori nel quale tuttavia riescono ad avere la meglio facendo leva sulle loro capacità di saper gestire questo genere di situazioni e soprattutto nell’uso delle armi.

Durante il viaggio di ritorno il pistolero decide di prendere una sorprendente decisione ossia di non voler accettare la propria commissione in maniera tale che la donna possa avere maggiore ricchezza da poter spendere per portare avanti la famiglia e soprattutto la crescita del figlio rimasto senza un padre. Lo stesso sentimento viene condiviso anche dagli altri componenti della banda i quali decidono di seguire le orme del loro capo. Dopo aver inserito tutto loro sul treno per consegnarlo alla compagnia e soltanto dopo che il treno è ripartito, un dirigente della stessa compagnia avverte il pistolero del fatto che in realtà quella donna non fosse la moglie del rapinatore ucciso bensì una prostituta che ha avuto la fortuna di condividere con l’uomo la sua ultima giornata di vita. A questo punto il pistolero e gli altri componenti decidono di seguire il treno per potersi riprendere la loro parte di oro.



