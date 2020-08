Quella casa nel bosco/ Video, su 20 il film con Chris Hemsworth (oggi, 10 agosto)

Quella casa nel bosco va in onda su Canale 20 per la prima serata di oggi, lunedì 10 agosto, a partire dalle ore 21.00. Si tratta di una pellicola americana prodotta nel 2012 da diverse case cinematografiche tra cui la Metro Goldwyn Mayer. La regia del film è stata curata da Drew Goddard il quale si è occupato anche del soggetto nella sceneggiatura insieme a Joss Whedon. Le musiche della colonna sonora sono state composte da David Julyan, gli effetti speciali portano la firma di Joel Whist e il montaggio è stato realizzato da Lisa Lassek. Nel cast sono presenti Kristen Connolly, Chris Hemsworth, Anna Hutchison, Fran Kranz, Jesse Williams e Richard Jenkins.

Quella casa nel bosco, la trama del film

Ecco la trama di Quella casa nel bosco. Due tecnici che da diversi anni lavorano per una società che si occupa di sistemi di ultima generazione che permettono di ricreare qualsiasi tipologia di esigenza, hanno elaborato un sistema particolarmente efficace che permette di gestire da remoto alcune situazioni all’interno di una casa ubicata in un bosco. Questa casa viene presa in considerazione da 5 studenti che hanno deciso di trascorrere un weekend all’interno di un bosco e quindi un’esperienza a pieno contatto con la natura.

I cinque, tuttavia, non sanno che stanno per entrare all’interno di una struttura che è stata appositamente manipolata con sensori ed altri ordini di ultima generazione nonché con alcuni prodotti afrodisiaci che permettono di alterare la percezione della realtà e soprattutto di inibire i presenti che potrebbero perdere ogni genere di freno comportamentale. Mentre gli ignari studenti stanno per vivere la loro esperienza turistica, i due tecnici insieme ad alcuni colleghi ed altri personaggi del luogo si stanno godendo questa sorta di spettacolo ricreando ai malcapitati delle situazioni degne di qualsiasi tipologia di film horror. Infatti, si ritrovano ad avere a che fare con degli zombie, ma anche e soprattutto con situazioni particolarmente complicate in cui si vedono intrappolati nella cantina oppure scappare all’interno del bosco. Insomma, quella che doveva essere una tranquilla esperienza in una sperduta casa in una zona molto appartata, si dimostra un’avventura che offre emozioni al limite per una piega finale assolutamente imprevista.

