QUO VADO?/ Il film su Canale 5 con Checco Zalone campione di incassi

Quo Vado? ha tenuto per ben quattro anni il primato di incassi maggiori in Italia nel primo giorno d’esordio, con ben 6.850.000 euro. Il 21 gennaio, solo venti giorni dopo la sua uscita nelle sale, batte Sole a Catinelle, altro film di Zalone, e diventa il secondo film con il più grande incasso della storia ed la pellicola italiana più vista di sempre. Quo Vado? ha avuto varie candidature: come Migliore canzone Originale, La prima Repubblica, al David di Donatello e Migliore Commedia al Nastro D’Argento. Pietro Valsecchi ha vinto inoltre il Nastro D’Argento come Miglior Produttore. Nel cast del film troviamo anche Federico Ielalpi che interpreta il ruolo di Checco Zalone da bambino. Nato a Roma il 12 luglio del 2010 ha ottenuto la menzione Premio Guglielmo Biraghi ai Nastri d’Argento 2020 per Pinocchio. In questo film ha esordito lavorando poi con diversi registi di livello come Giovanni Veronesi e appunto Matteo Garrone. In tv l’abbiamo visto in diverse serie tra cui Don Matteo dove ha recitato in 25 episodi.

“Quo Vado?”, il film su Canale 5 diretto da Gennaro Nunziante

Quo Vado? verrà trasmesso il 9 novembre da Canale 5 alle ore 21.30. Si tratta di uno dei film più amati e visti di Checco Zalone, all’anagrafe Luca Medici. Atteso già dal primo Trailer, ha spopolato appena arrivato nelle sale, mettendo d’accordo sia pubblico che critica. Quo Vado? grazie alla sua storia ed all’incredibile ironia del suo protagonista, risulta uno dei film italiani che viene visto più spesso nelle case delle famiglie italiane. Uscito nelle sale il primo gennaio del 2016 sotto la regia di Gennaro Nunziante, attore e sceneggiatore italiano già regista di altri film di Zalone, che, proprio insieme a Zalone, ha curato anche la sceneggiatura di questo film, è stato distribuito da Medusa Film; in collaborazione con Taodue e Mediaset Premium.

In questa pellicola, dove la musica è molto importante in quanto viene allietato da diversi brani cantati, divertenti ed irriverenti, troviamo le firme, oltre a quella di Zalone, di cantanti della grandezza di Albano e Romina Power. Il cast porta i nomi proprio dei due cantanti, nei loro panni medesimi, Eleonora Giovanardi, che interpreta Valeria Nobili, la protagonista femminile, e Ludovica Modugno, madre di Checco; famosissima doppiatrice e attrice, scomparsa a Roma il 26 ottobre di quest’anno.

La trama del film “Quo Vado?”

Quo Vado? inizia in una giungla africana dove Checco, il protagonista, viene catturato da un pericoloso gruppo di indigeni. Arrivato davanti al capo tribù inizierà a racontare la sua storia, con lo scopo di convincerlo a lasciarlo andare. Checco, ragazzo pugliese che vive ancora con i genitori per non pagare le bollette, dipendente dell’ufficio pubblico di caccia e pesca e fidanzato eternamente con Penelope, che lo lascerà per la sua continua mancanza di responsabilità, ha tutto dalla vita. O almeno così pensa.

Una vita semplice ma soddisfacente, fino a quando una nuova riforma porterà all’eliminazione di alcuni dipendenti pubblici, e che in qualche modo toccherà anche lui. Il suo Posto Fisso non può essere toccato ma la terribile dottoressa Sironi cercherà in ogni modo di convincerlo a licenziarsi, trasferendolo nelle parti più difficili del pianeta; e facendogli ricoprire ruoli sempre più pericolosi. Ma Checco, consigliato dall’anziano senatore Binetto, Lino Banfi, non demorderà, anzi, in Norvegia, nella base scientifica italiana, conoscerà una donna che diventerà la sua compagna.

Ma questo attaccamento al Posto Fisso creerà problemi anche con lei, che deciderà di lasciarlo e andare in Africa insieme agli altri figli, avuti da relazioni precedenti. Quando Valeria, mesi dopo, lo contatterà per comunicargli di essere incinta, Zalone si troverà di fronte alla più difficile scelta della sua vita: perdere il lavoro o la sua famiglia. Dopo questo lungo racconto il capo tribu lo lascerà andare, per raggiungere la sua amata e conoscere sua figlia.

Video, il trailer del film “Quo vado?”





