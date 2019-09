Quo Vado?/ Video, su Canale 5 il film con Checco Zalone (13 settembre 2019)

Il film Quo Vado? con Checco Zalone va in onda oggi, venerdì 13 settembre, a partire dalle ore 21.25 su Canale 5. Un’esilarante commedia tutta all’italiana, diretta dal regista nostrano Gennaro Nunziante, che ha debuttato nelle sale cinematografiche del Bel Paese a gennaio di tre anni fa sbancando letteralmente il botteghino. Il soggetto è di Zalone, comico di origini pugliesi che ha anche interpretato il personaggio principale della pellicola e co-scritto trama e dialoghi del film. Fanno parte del cast anche Eleonora Giovanardi e Sonia Bergamasco, Maurizio Micheli e Ludovica Modugno. Interpreta un piccolo ma divertentissimo ruolo in questo film perfino Lino Banfi, così come in una scena compaiono Al Bano e Romina Power che interpretano loro stessi.

Quo Vado? La trama del film

Checco è un ragazzo di umilissime origini pugliesi, un Peter Pan dei giorni nostri che non vuole e non riesce a staccarsi da mamma e papà. Sebbene sia in età da matrimonio, l’unico desiderio di Checco è quello di vivere per sempre con i suoi genitori, in maniera tale da non essere costretto ad assumersi troppe responsabilità. La cosa alla quale più tiene al mondo è il suo posto fisso, tanto ambito da migliaia di giovani italiani che vivono sulla propria pelle i disagi del precariato. Checco ce l’ha: timbra le licenze per pescatori e cacciatori nel suo bell’ufficio dell’ente provinciale, un lavoro semplice ma ben pagato che gli permette di condurre una vita serena ed agiata. La riforma della pubblica amministrazione, tuttavia, finirà per sconvolgere per sempre la sua esistenza: i tagli effettuati dal ministero si abbattono come una scure sull’ufficio presso il quale presta servizio, sfociando in licenziamenti e trasferimenti. A Checco viene proposto un cospicuo assegno per la buonuscita, ma lui non vuole saperne di lasciare il suo posto fisso: diventerà così l’incubo della dottoressa Sironi, che farà il possibile per metterlo nelle condizioni di abbandonare il suo lavoro. A Checco vengono proposte le mansioni più disparate, ben lontane dalla sua bella scrivania con vista su un borgo pugliese, ma neanche i numerosi trasferimenti che gli vengono imposti fanno vacillare la sua voglia di certezze e stabilità. Ad un certo punto sarà mandato in Norvegia: qui, in mezzo agli orsi polari, s’innamorerà della ricercatrice Valeria Nobili al punto tale da decidere di rimanere insieme a lei. Da qui in poi una serie di eventi stravolgerà tutte le sue certezze, portando Checco a scoprire quali siano i valori che più contano nella vita.

Il trailer del film





