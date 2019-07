Rabiot alla Juventus, presentazione/ Diretta streaming video: è arrivato Adrien

La Juventus ha fissato l’appuntamento sul suo sito ufficiale. Alle ore 11 di oggi, martedì 2 luglio 2019, nella sala stampa dell’Allianz Stadium Adrien Rabiot si presenterà come nuovo calciatore alla corte di Maurizio Sarri in diretta streaming video su Juventus Tv e sulla pagina Facebook del club. Così la Juventus ha presentato il centrocampista francese per caratteristiche e potenzialità: “Classe, capacità di inserimento, doti fisiche di altissimo livello, rapidità palla al piede.” E su Adrien Rabiot alla Juventus le aspettative sono davvero tante: è il centrocampista moderno che Maurizio Sarri ha chiesto durante le trattative con la Juventus, per cercare di far evolvere il suo gioco fatto di rapido possesso palla e inserimenti fulminei a un livello superiore. Rabiot è nato il 3 aprile 1995 a Saint-Maurice. Arriva alla Juventus dopo 7 anni al Paris Saint Germain senza soluzione di continuità, fatta eccezione per il periodo in prestito al Tolosa nel quale ha giocato 13 partite con la maglia biancomalva. Le trattative per il rinnovo del contratto col PSG sono state però burrascose e la Juventus si è garantita a parametro zero un calciatore conteso da molti top club nelle ultime sessioni di mercato.

RABIOT ALLA JUVENTUS, PRESENTAZIONE: VERONIQUE, LA MAMMA TERRIBILE

Quello tra Rabiot e il Paris Saint Germain è stato un rapporto a lungo tormentato, in diverse sessioni di mercato si era ipotizzato un passaggio del centrocampista francese in Serie A. In principio fu la Roma ad andare vicinissima all’ingaggio di Rabiot: l’allora DS giallorosso Walter Sabatini raccontò di aver definito tutto l’affare, ma di aver fatto marcia indietro per le pretese eccessive e pressanti della madre-agente del giocatore. Veronique Rabiot ha dimostrato di avere le idee chiarissime sin da quando il ragazzo militava nel settore giovanile: 6 mesi al Manchester City nel 2008 per poi fare dietrofront a Parigi con l’Adrien tredicenne al seguito perché: “In Inghilterra non ci trattavano bene.” Situazione che si è ripetuta, ma lo strappo è arrivato quando Rabiot, sempre su input della mamma Veronique, ha rifiutato l’inclusione nella lista riserve del Mondiale 2018, poi vinto dalla Francia, in Nazionale. Deschamps non l’ha più convocato e il PSG non ha più preso molto in considerazione la trattativa di un rinnovo che non è poi avvenuto. Ne ha approfittato la Juventus, pur accordando un ricco ingaggio da 7 milioni l’anno al giocatore più un bonus alla firma di 10 milioni di euro.

RABIOT ALLA JUVENTUS, GLI EX PROMUOVONO L’ACQUISTO

Diverse voci del passato juventino si stanno levando per commentare Rabiot alla Juventus. A Radio Bianconera, Beniamino Vignola ha sottolineato come per Rabiot il passaggio alla Juventus sia un importante salto di qualità: “Rabiot? Ha avuto dei problemi al PSG, il fatto di arrivare alla Juventus anche per lui è un traguardo molto importante. Arriva in un centrocampo che per il momento è super affollato. Valutando i giocatori che ci sono adesso non è facile fare l’allenatore in questa squadra, ci sono anche Khedira, Matuidi, Bentancur. Sicuramente è un bel dilemma per un allenatore.” Endorsement positivo anche da parte di Marino Magrin a Radio Sportiva: “La Juventus ha fatto un grande acquisto con Rabiot. Contento anche del ritorno di Sarri. Mi dispiacerebbe se Matuidi dovesse andar via ma qualcuno dovrà partire. Non esistono doppioni nel calcio basta saper giocare. In questi anni la Juventus ha creato una struttura tale che le permette di essere una delle squadre più ambite a livello internazionale, questo attira i giocatori più forti“.



