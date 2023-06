Radio Future Hits Live 2023/ Diretta e scaletta: cori da stadio per Lazza

Radio Zeta Future Hits Live 2023: Elodie e Tommaso Paradiso aprono lo show

Patrimonio, ormai, della Generazione zeta, il Radio Zeta Future Hits Live 2023 ospita l’outsider di Sanremo 2023, Lazza. Il cantautore rap presenta totally live, sul palco dell’evento rappresentativo del gusto musicale delle nuove generazioni, il brano sanremese giunto secondo classificato, nell’ordine di arrivo dell’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Si tratta di Cenere. In una performance dai live Vox, il rapper milanese Lazza manda in visibilio gli spettatori accorsi in massa al live di radio Zeta powered by RTL.102.5. In coro, in massa, i fedeli appassionati della musica made in Italy dedicano all’outsider di Sanremo 2023 cori da stadio. (Agg. di Serena Granato)

Elodie apre il Radio Future Hits Live show

La seconda stagione consecutiva di Radio Zeta Future Hits Live, lo show evento dedicato alla musica rappresentativa della Generazione zeta, si apre con Tommaso Paradiso e Elodie. Particolarmente infuocata é l’opening act di Elodie. L’ex concorrente di Amici sfoggia un nuovo hairy look dal color biondo sabbiato, con tanto di abito verde foglia che le regala una spiccata sensualità felina. Dal vivo Elodie canta e incanta: la line up la vede protagonista sulle note di Ok! respira e Pazza musica, il singolo estivo in duetto con Marco Mengoni. E i presenti all’evento sono letteralmente in visibilio per il duetto eseguito in solitaria da Elodie. L’ex Amici dimostra , così, di poter dominare l’estate italiana in arrivo anche da solo-artist. (Agg. Di Serena Granato)

Radio Zeta Future Hits Live 2023: diretta e anticipazioni

L’appuntamento con il Radio Zeta Future Hits Live 2023 è finalmente arrivato. Oggi, sabato 10 giugno, al Centrale del Foro Italico di Roma, Paola Di Benedetto, Camilla Ghini e Jody Cecchetto conducono il primo dei due appuntamenti con il Future Hits di Radio Zeta. Il grande successo ottenuto con lo show in programma oggi ha spinto Radio Zeta a raddoppiare l’appuntamento che andrà in scena all’Arena di Verona il prossimo 30 agosto. Quella di questa sera sarà una serata di grande musica e divertimento. Sul palco a 360 gradi, collocato al centro della venue in modo da offrire agli artisti una visione unica e coinvolgente per tutto il pubblico, si alterneranno i grandi nomi della musica italiana.

Ogni artista, inoltre, prima o dopo l’esibizione, dietro le quinte, racconterà le proprie emozioni ai vari speaker radiofonici di Radio Zeta, tutti giovanissimi e preparatissimi tra i quali spicca anche il nome di Edoardo Donnamaria.

Radio Zeta Future Hits Live 2023: la scaletta dei cantanti

Sul palco del Radio Zeta Future Hits Live 2023 si esibiranno gli artisti che stanno scalando le classifiche con i tormentoni estivi. Attesissima l’inedita coppia formata da Emma Marrone e Tony Effe così come quelle di Rkomi e Irama, Sangiovanni e Mr Rain. Non mancheranno, poi, i nomi che hanno regalato grande musica durante la stagione invernale come Mara Sattei, Achille Lauro e Tommaso Paradiso. Direttamente dalla scuola di Amici 2023, inoltre, arriverà anche Angelina Mango. Ecco tutti i nomi degli artisti in scaletta non in ordine di uscita:

Achille Lauro, Alfa, Angelina Mango, Annalisa, Ariete, Blanco, Boro Boro, Bresh, Elettra Lamborghini, Elodie, Emma, Francesca Michielin, Gazzelle, Geolier, Lazza, LDA, Madame, Mahmood, Mara Sattei, Matteo Paolillo, Mr. Rain, Oriana Sabatini, Pinguini Tattici Nucleari, Rhove, Rocco Hunt, Rosa Chemical, Rose Villain, Sangiovanni, Tananai, Tommaso Paradiso.

Come vedere in tv e in streaming il Radio Zeta Future Hits 2023

Sono tanti i modi per vedere il concerto di Radio Zeta Future Hits Live 2023 in tv. A partire dalle 21, il concerto sarà trasmesso in tv da Tv8. L’evento è contemporaneamente trasmesso su Sky Uno. In più, l’evento è trasmesso in diretta in radiovisione su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky); su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), sulla piattaforma RTL 102.5 Play.

Inoltre è possibile seguire anche la diretta streaming attraverso il sito ufficiale di Radio Zeta cliccando qui. Sono tanti i modi, dunque, per non perdere neanche un minuto di uno show musicale imperdibile.











