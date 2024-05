Radio Zeta Future Live Hits 2024/ Diretta streaming e cantanti: Paola Di Benedetto conduce dal Foro Italico

Radio Zeta Future Hits Live 2024: anticipazioni dell’evento

Tutto pronto dal Foro Italico di Roma per il grande evento musicale di Radio Zeta. Oggi, venerdì 31 maggio, torna l’appuntamento con il Radio Zeta Future Hits Live 2024 che porta sul palco di Radio Zeta i nomi più importanti della musica italiana. A condurre l’evento ci sarà un trio d’eccezione composto da Paola Di Benedetto che, pur avendo lasciato la conduzione radiofonica, torna a condurre ancora una volta l’evento musicale. Quest’anno, con lei, ci saranno altri due volti di Radio Zeta ovvero Luigi Santarelli e Giulia Laura Abbiati. Un evento attesissimo quello del Radio Zeta Future Hits Live 2024 che ha portato a Roma tantissime persone provenienti da ogni parte d’Italia.

L’evento prenderà il via alle 20.30, ma da questa mattina, tutti gli artisti sono già presenti al Foro Italico per le prove, ma anche per rilasciare diverse interviste. La macchina di Radio Zeta, infatti, si sta muovendo a 360 gradi con tantissimi inviati dietro le quinte tra cui spicca la presenza anche di Edoardo Donnamaria alle prese con le interviste con i tanti artisti sul palco.

I cantanti del Radio Zeta Future Hits Live 2024

Sul palco centrale del Foro Italico, per il Radio Zeta Future Hits Live 2024, sono tantissimi gli artisti che animeranno la serata e faranno cantare e ballare non solo il pubblico presente all’evento ma anche tutti coloro che potranno seguire il concerto in diretta in tv. Grande attesa per la prima esibizione live di Sarah Toscano ovvero la vincitrice di Amici 2024 che, dopo le prove, nel corso dell’intervista concessa ad Edoardo Donnamaria, ha chiesto se il concerto fosse in diretta. Spazio, poi, ai big della musica italiana come Emma Marrone, Annalisa, Fedez, Articolo 31 e, a sorpresa, anche Orietta Berti.

Non mancheranno gli artisti dell’ultima generazione come Tananai, Bresh, Tony Effe e Gaia, Big Mama che regalerà al pubblico il duetto con Alessandra Amoroso, Mahmood e tanti altri.

Come vedere in diretta streaming il Radio Zeta Future Hits Live 2024

Chi non è riuscito a raggiungere il Foro Italico di Roma potrà seguire il concerto del Radio Italia Future Hits Live 2024 potrà seguire il concerto in tanti modi. Sarà possibile seguire il concerto in diretta in radiovisione su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), in streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play e in contemporanea anche su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8.

