Raf, chi è la moglie Gabriella Labate e la malattia rara/ “Il nostro amore è esploso all’improvviso”

Gabriella Labate, chi è la moglie di Raf e la malattia che ha affrontato

Da 25 anni il celebre cantante Raf è legato sentimentalmente alla sua Gabriella Labate, dalla quale unione sono nati anche i due figli Bianca e Samuele. Un amore incondizionato quello che ha legato Raf a Gabriella, che nella vita fa la showgirl, è nata a Roma il 14 ottobre del 1964 e oggi ha 59 anni. In passato Gabriella è stata colpita da una malattia rara, che ha raccontato così: “È una patologia rarissima, una sorta di ‘mostrino buono’, ne parlo così perché sono qui a raccontarlo. È nato nell’utero e poi è entrato nelle ovaie e attraverso le vene ovariche è salito in tutti i vasi sanguigni, fino al cuore. Incredibile, sì, incredibile che sia qui a raccontarlo” ha confidato Gabriella Labate in una vecchia intervista concessa a Verissimo.

Negli anni della malattia, Gabriella ha sempre potuto fare affidamento su Raf, che non ha mai mollato il suo fianco, convinto che tutto si sarebbe risolto nel migliore dei modi e che presto sarebbe tornata la luce nelle loro vite.

La showgirl ricorda gli inizi con Raf: “Non mi stava simpatico”

La storia d’amore tra il cantante e Gabriella Labate va avanti praticamente da quasi 30 anni, e pensare che non era di certo nata sotto i migliori auspici, visti i dubbi in una prima fase della showgirl. Riguardo al loro primo contatto, Raffaella Labate ha infatti rivelato in una intervista concessa al magazine Confidenze: “L’ho incontrato in tv, ma inizialmente mi sembrava antipatico, poi, ci siamo rivisti a Napoli in un altro programma e lui dice che non l’ho neanche guardato. Eppure la terza volta, a Saint Vincent, mi ha invitata a cena. Ho accettato, ma sapevo che non ci sarei andata”.

Una cena che ha dunque visto Raf mandare giù un bel boccone amaro, ma l’artista nativo di Margherita di Savoia decise di lasciare un biglietto alla Labate, manifestando la delusione per la mancata serata trascorsa insieme: “Sono stato qui e ti ho aspettato finora, purtroppo non sei venuta. Questo è il mio numero, se hai voglia, chiamami”. Qualche giorno dopo Gabriella, oggi felicemente moglie di Raf, si è decisa ad alzare la cornetta del telefono e a chiamarlo, con i due che si sono rivisti a Napoli e da quel momento in poi sono sempre rimasti assieme.











