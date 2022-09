Raf con “Sei la più bella del mondo”/ “Scritta per conquistare mia moglie”

Raf canta “Sei la più bella del mondo” ad Arena 60 70 80 90

Raf con “Sei la più bella del mondo” è tra i protagonisti della seconda puntata di Arena 60 70 80 90, l’evento musicale condotto da Amadeus su Rai1. Una serata all’insegna della grande musica che ha segnato la storia di quattro decenni. Tra i protagonisti non poteva mancare il cantautore che con le sue canzoni ha fatto ballare, cantare ed emozionare milioni di persone e differenti generazioni. Sul palcoscenico allestito presso la splendida cornice dell’Arena di Verona, Raf porta una delle sue hit più amate e conosciute dal pubblico. Si tratta di “Sei la più bella del mondo”, super hit del 1995 dedicata ad una donna che ha cambiato la sua vita. Di chi si tratta? Naturalmente della moglie Gabriella Labate conosciuta più di venticinque anni fa in un programma televisivo. ”

Raf, a chi è dedicata “Sei la più bella del mondo?

A distanza di 27 anni dalla pubblicazione de “Sei la più bella del mondo”, canzone del 1995, Raf ha deciso di rivisitare uno dei suoi brani di maggior successo con la collaborazione di due rapper: Mecna e CoCo. Una scelta in linea con le richieste del tempo quella del cantautore che, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, ha anche rivelato e confermato a chi ha dedicato questo brano: “l’ho scritto per conquistare una ragazza, quella ragazza che da tanti anni è mia moglie, Gabriella. L’ho presentata al Festivalbar, che avevo già vinto un paio di volte in passato, ma il ricordo più nitido di quel periodo è dell’agosto del 1995, quando incontrai in una gelateria di Milano Franco Battiato”.

Il brano è stato rivisitato ed ammodernato con la partecipazione di Mecna e CoCo con il cantante che ha dichiarato: “ho ricevuto il brano per vie traverse mentre ero a Ibiza in vacanza. Anzi, mi hanno fatto avere prima la base ripensata da loro e, dopo la mia approvazione, hanno fatto un grande lavoro di scrittura. Ma non ci siamo mai incontrati né parlati”.











