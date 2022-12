Raf, marito Gabriella Labate/ “Ero imbranato e timido. Alla prima cena…”

Raf, marito di Gabriella Labate: il primo incontro

Innamorati e felici come il primo giorno e sempre più uniti. Gabriella Labate e Raf, sposati e genitori di Bianca e Samuele, si sono incontrati in una trasmissione televisiva e, dopo essersi innamorati, non si sono lasciati più. Insieme, hanno formato non solo una famiglia, ma hanno affrontato anche le diverse fasi delle loro vita, compresa quella professionale. Quando Raf ha conosciuto la moglie, quest’ultima lavorava in tv. Il fatidico incontro avvenne nel corso di uno spettacolo a Saint Vincent in cui lei lavorava come ballerina e lui era ospite. La bellezza di Gabriella colpì immediatamente Raf per il quale, inizialmente, Gabriella non nutriva una grande simpatia.

“Mi sono messo a provare da solo sul palco davanti alle sedie vuote. A un tratto arriva lei e si siede. Mi fissa. Mi cade la sigaretta. Mi cade lo spartito. Le stavo antipatico, credeva fossi un montato. Lì però ha capito che ero soltanto imbranato e timido, non str…. Dopo l’ho invitata a cena”, le parole di Raf al Corriere della Sera.

Le parole di Gabriella Labate sull’amore con Raf

Come ricorda, invece, Gabriella Labate la prima cena con colui che è diventato l’uomo della sua vita e il padre dei suoi figli? In un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Vanity Fair, Gabriella ha confermato di non aver provato subito simpatia per il marito. «Lui, mi ha invitato a cena. All’inizio a me stava antipatico perché mi sembrava un altro tipo di persona, poi ho capito com’era davvero. Comunque a quella cena non ci sono andata, ho lavorato fino a tardi e all’epoca non c’era modo di avvisarlo. Quando sono arrivata al ristorante, che stava per chiudere, lui non c’era ma uno dei camerieri mi ha consegnato una sua lettera», le parole di Gabriella.

Da allora, sono passati tantissimi anni, due figli e una vita in cui non sono mancati i momenti belli, ma anche quelli più difficili, ma qual è il segreto della loro unione? «Il segreto è non avere segreti. Vivere quotidianamente ogni cosa. Sentire di avere il piacere di stare insieme ancora per molto. Se due persone smettono di essere felici, invece, fa male continuare», ha concluso la Labate.











