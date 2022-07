Raf/ “Quando è uscita la notizia della mia morte…”

Raf e quella “voglia di ballare tutta la notte”

Questa sera, giovedì 14 luglio, ritroviamo Raf tra i protagonisti di Tim Summer Hits – Rimini. Il cantante non vede l’ora di abbracciare il pubblico ed esibirsi sul palco. Dopo l’uscita a sorpresa di “Cherie” è pronto a scatenarsi e a godersi una serata all’insegna della musica e della leggerezza. Il desiderio di lavorare a nuovi progetti, però, batte forte e infatti in una intervista rilasciata al sito di Tv Sorrisi e Canzone ha annunciato che il nuovo album arriverà in autunno.

“Cherie fa parte di un nuovo album a cui sto lavorando e che uscirà dopo settembre“, ha spiegato. “Infatti all’inizio non pensavo di diffonderla ora. Ma poi mi sono reso conto che è perfetta per l’estate e per questi tempi di problemi angosciosi e apparentemente irrisolvibili… La canzone parla della voglia di ballare tutta la notte per liberarsi dalle ansie e ritrovare un po’ di spensieratezza. È un inno all’estate”.

Raf al Tim Summer Hits per riabbracciare il suo pubblico

Nel suo nuovo pezzo, Raf, parla anche di “fake news”, un tema a cui il cantante è molto legato. Si percepisce un vero e proprio attacco al clicbait: “Sono colpito dai rischi delle “notizie” manipolate e fuori controllo che girano sul web, magari solo per raccogliere clic. A un certo punto era pure uscita la “notizia” della mia morte“, ha spiegato Raf nell’intervista.

Nella stessa emerge il desiderio del cantante di esibirsi dal vivo e di riabbracciare il suo pubblico, che ovviamente attende un tour. “Certamente mi esibirò, anche se non in un vero e proprio tour, che farò poi all’uscita dell’album. Ma ci saranno altre occasioni per riabbracciare il mio pubblico..”, ha precisato. Il Tim Summer Hits è una di queste.

