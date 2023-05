Raffaela Rizza: “Mia figlia Cristina Scuccia fidanzata? La sua felicità è la mia”/ “Sempre con lei”

Cristina Scuccia fidanzata, arriva la reazione della mamma Raffaela Rizza

Nella puntata dell’Isola dei Famosi 2023 del 22 maggio, Cristina Scuccia ha rivelato di essere “innamorata di una persona” che vive a Madrid. Non ne ha svelata l’identità, tuttavia ha ammesso di non averne parlato neppure a sua madre, che è dunque venuta a conoscenza del fatto in diretta televisiva.

Raffaela Rizza, mamma di Cristina, ha però deciso di rompere il silenzio in merito alla rivelazione della figlia, spiegando qual è la sua opinione in merito. Queste le parole affidate ad una nota, come riporta Pipol Gossip: “Come dice Papa Francesco ‘Una mamma sa custodire, collegare nel cuore e vivificare’. L’Amore per una figlia è un grande dono e la felicità di Cristina è la mia. Qui la seguiamo tutti, i nipotini non vedono l’ora di rivederla, soprattutto Nonna Lucia! Spero queste mie righe possano arrivarle. Aspetto il suo ritorno per abbracciarla e parlare da sole di tutto ciò che desidera, io sarò sempre con lei.”

Raffaela Rizza è dunque totalmente dalla parte di sua figlia e supporta le sue scelte e questo suo acerbo amore. Ricordiamo che Cristina Scuccia, in diretta all’Isola dei Famosi, ha così annunciato di avere una persona speciale nel cuore: “Nei mesi scorsi ho incontrato una persona in Spagna. E a dire il vero mi mancano tante cose, parlare, stare insieme, andare a mangiare. Stando qui è uscito tutto, l’amore è bello. Io e questa persona ci conosciamo da poco, l’ho conosciuta poco prima di arrivare. Come si è comportata benissimo ed è entrata in punta di piedi nel mio quotidiano. Anche se non ci conosciamo da molto è già importante.”.

