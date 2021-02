Raffaele Auriemma rifiuta L’Isola dei Famosi?/ “Giornalista ha scelto Chiambretti”

Arriva un altro “no” tra i possibili naufraghi dell’Isola dei Famosi. Dopo Amedeo Goria, anche per un altro giornalista sportivo sarebbe saltata la possibilità di partire per l’Honduras e sbarcare nel reality condotto da Ilary Blasi. A darne notizia è stato l’informatissimo Gabriele Parpiglia attraverso le pagine web di Giornalettismo. Parlando di Raffaele Auriemma, il giornalista esperto di gossip e retroscena televisivi ha scritto: “ha scelto di ripagare la fiducia di Piero Chiambretti e non partirà come naufrago per l’ Isola dei famosi”.

Un rifiuto dettato quindi da una scelta professionale, quello da parte del giornalista sportivo in quota Napoli e che avrebbe un ulteriore retroscena. Pare infatti che con il suo “no” all’Isola dei Famosi abbia fatto cosa gradita al popolare conduttore: “Scelta che lo stesso Chiambretti ha apprezzato”, scrive ancora Parpiglia. Con il suo rifiuto, dunque, il reality che prenderà presto il via su Canale 5 perde così un altro pezzo da novanta dopo Amedeo Goria, per il quale la partecipazione è saltata dopo l’esito delle visite mediche.

RAFFAELE AURIEMMA RIFIUTA L’ISOLA DEI FAMOSI? LE ULTIME INDISCREZIONI

Nonostante il “no” da parte di Raffaele Auriemma la macchina organizzativa dell’Isola dei Famosi non si ferma. Novità sono emerse di recente anche sul fronte “inviato” che come riporta TvBlog.it vedeva l’attenzione concentrata su Elenoire Casalegno. Tra gli ultimi nomi sondati tuttavia sarebbe spuntato anche quello di una vecchia conoscenza per gli appassionati dei talent, Andreas Muller, ballerino artisticamente nato ad Amici di Maria De Filippi. Alla fine però si sarebbe puntato sul nome di Massimiliano Rosolino. Resta del tutto aperta anche l’ipotesi legata agli opinionisti: saranno davvero tre? A tal proposito resta in “forse” la presenza di Tommaso Zorzi, attualmente impegnato al Grande Fratello Vip. Un coinvolgimento che tuttavia appare sempre più una chimera mentre sarebbe stato perfezionato l’accordo per avere nei panni di opinionista Elettra Lamborghini, nome anche questo già sollevato da Giornalettismo, la quale potrebbe affiancare Iva Zanicchi. Intanto il cast scelto per l’Isola dei Famosi 2021 dovrebbe essere in procinto di partire il prossimo 24 febbraio, ma tutto potrebbe ancora cambiare.



