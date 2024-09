Barbara De Santi e l’incontro con Raffaele

Barbara De Santi torna al centro dello studio di Uomini e Donne nel corso della puntata del 25 settembre svelando aver ricevuto alcuni numeri di telefono da alcuni cavalieri che, però, non si sono fatti sentire. Tra questi c’è anche Jury, uno dei nuovi cavalieri del parterre maschile, il quale ammette di aver lasciato il numero a Barbara ma di aver preferito dare la precedenza a Ilaria, una delle nuove dame del parterre che spiega di essere stata subito a conoscenza dell’interesse di Jury nei confronti di Barbara. “Per educazione avresti potuto dirmelo”, commenta Barbara. “Hai ragione ma te ne avrei parlato sicuramente oggi”, si difende Jury.

Nonostante abbia iniziato una conoscenza con Ilaria, Jury non chiude la porta a Barbara volendo conoscere altre persone prima di concentrarsi su una sola. “Non ci sono le premesse”, risponde Barbara ma Tina Cipollari le fa notare l’errore. “Qui sbagli. Non puoi chiudere subito appena una persona ha una disattenzione nei tuoi confronti perché poi risulti pesante e non ti cercano più”.

Raffaele e il rinnovato interesse di Gemma Galgani

Maria De Filippi, poi, prova a far tornare il sorriso alla dama che è ufficialmente tornata in trasmissione dalla scorsa stagione, annunciandole la presenza di un nuovo cavaliere che ha chiamato la redazione esclusivamente per lei. In studio, così, arriva il 64enne Raffaele. In studio, così, arriva una vecchia conoscenza di Barbara. Raffaele, infatti, ha partecipato al programma nel 2017 ed essendo ancora single, ha deciso di riprovarci sperando di poter frequentare Barbara.

Dopo averlo incontrato e aver ascoltato la sua presentazione, però, Barbara decide di non trattenerlo. A sorprese, si alza Gemma Galgani e chiede al cavaliere di restare. Nel 2017, tuttavia, Raffaele aveva partecipato al programma proprio per la dama di Torino ma lei, all’epoca, lo mandò via. Oggi, invece, lo trova interessante.

