Raffaele Lombardi, come sta il compagno di Paola Cerimele?/ In coma in condizioni gravi dopo l’incidente

Raffaele Lombardi, compagno di Paola Cerimele: come sta?

Raffaele Lombardi è il compagno di Paola Cerimele, la 48enne attrice di Agnone morta ieri in un grave incidente stradale avvenuto tra Abruzzo e Molise. Raffaello Lombardi, anche lui attore, con Paola Cerimele ha fondato la scuola di recitazione della Compagnia Stabile del Molise. Il 56enne residente a Roma ma di origine pugliese è rimasto incastrato tra le lamiere contorte del veicolo. L’ambulanza del 118 lo ha portato inizialmente al San Pio di Vasto in codice rosso, qui la gravità delle ferite ha convinto i medici a disporre il trasferimento in eliambulanza all’ospedale di Pescara avvenuto nel tardo pomeriggio.

A Vasto Raffaele Lombardi e Paola Cerimele sono conosciuti per la loro collaborazione con la Music Player Academy come insegnanti di recitazione e dizione. Paola era a bordo della Fiat Panda insieme al compagno Raffaele con cui stava tornando a Roma quando il veicolo si è schiantato contro il guardrail per evitare una macchina di grossa cilindrata, una Audi, che giungeva in senso contrario, invadendo la corsia opposta. Entrambi tornavano spesso ad Agnone, dove ieri hanno incontrato Sergio Castellitto e la moglie, la drammaturga e scrittrice Margaret Mazzantini, in visita in Molise.

Paola Cerimele morta e il compagno Raffaele Lombardi in fin di vita: cosa è successo?

L’attrice Paola Cerimele è morta in seguito all’impatto tra la sua auto e un’Audi. Il compagno della donna, un 56enne originario di San Marco in Lamis, in provincia di Foggia, ma residente a Roma si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Pio di Vasto. Stando a quanto riporta Fanpage, l’attore sarebbe in coma in condizioni gravi. È stato estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco. Nella sua carriera Cerimele ha recitato in molti film e in decine di spettacoli teatrali. Era anche una apprezzata insegnante di recitazione e dizione. Tra i film che aveva interpretato c’era anche “Non ti muovere” di Sergio Castellitto, pellicola girata in parte in Molise.

E proprio ieri l’attrice Paola Cerimele aveva incontrato Castellitto ad Agnone. Lo aveva raccontato lei stessa nel suo ultimo post: “Oggi è andata così: ricevo una chiamata dal sindaco Daniele Saia: “Paola sei in Agnone?”. Rispondo: “sì, a casa”. “Allora vieni subito al forno Alto Molise perché c’è un amico che ti vuole salutare”. Incuriosita dico: “Ok, arrivo”. Apro le tende del forno e vedo Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini! Il cuore comincia a battere a mille, ci abbracciamo forte forte, felici di rivederci dopo diversi anni dalle riprese del film Non ti muovere”. Il sindaco di Agnone ha espresso il suo profondo dispiacere: “Donna caparbia, determinata. Aveva recitato in famosi film diretti da registi come Sergio Castellitto e Giulio Base. Da sempre legata alle sue origini, Paola aveva deciso di investire qui in Molise fondando la Compagnia stabile di recitazione. La sua assenza sarà causa di un boato assordante, di un vuoto incolmabile. A tutti i suoi cari le più sentite condoglianze”.











