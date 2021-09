Raffaella Carrà, causa morte e omaggio a Tale e Quale Show/ L’ultimo gesto dell’ex compagno Sergio Japino

Carlo Conti ha deciso di dedicare simbolicamente l’11^ edizione di Tale e Quale Show a Raffaella Carrà. “Inizieremo Tale e Quale Show ricordando tutte coloro che hanno imitato Raffaella Carrà”, ha infatti spiegato il conduttore Carlo Conti. Lo scorso 5 luglio la conduttrice, cantante, ballerina amata in tutta Italia e non solo ci lasciava dopo aver combattuto contro una malattia.

Il dolore del mondo della TV in questi mesi è stato costante: la Carrà è stata ricordata in più occasioni e ogni collega ha voluto celebrarla e ricordarla a suo modo. È così che molti show della Rai hanno dedicato a Raffaella uno speciale, un omaggio, come accadrà questa sera nella prima puntata di Tale e Quale Show per volontà del conduttore Carlo Conti.

Nelle ultime settimane si è spesso parlato di Raffaella Carrà. Non solo sono stati ricordati tutti i successi televisivi e musicali della conduttrice, ma è stata snocciolata la sua vita privata e gli amori che hanno caratterizzato la sua vita. In particolare si è a lungo parlato della lunga storia d’amore della Carrà con Sergio Japino, compagno di vita oltre che nel lavoro. È stato un vero dramma e un grandissimo dolore per lui perdere la donna che è stato al suo fianco per così tanti anni. Come ultimo gesto per la sua Raffaella, Japino ha recentemente portato le sue ceneri a San Giovanni Rotondo, realizzando l’ultimo desiderio della conduttrice: quello di far visita per un’ultima volta a Padre Pio, a cui era molto devota.

