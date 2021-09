Tale e Quale Show 2021, 1a puntata/ Concorrenti, diretta e imitazioni: da Stash a…

Anticipazioni prima puntata Tale e Quale Show 2021

Questa sera, venerdì 17 settembre, inizia l’undicesima edizione di Tale e Quale Show, in onda alle 21.25 su Rai 1. Come sempre, al timone del varietà, troviamo Carlo Conti: “Quest’anno dedichiamo questa edizione dello show a Raffaella Carrà. Vorrei che fosse l’edizione della leggerezza e del divertimento”, ha detto il conduttore in conferenza stampa. Grandi novità per quanto riguarda la giuria: a Loretta Goggi e Giorgio Panariello si affiancherà Cristiano Malgioglio. Al trio si aggiungerà un quarto giudice, diverso di settimana in settimana: il quarto giudice della prima puntata sarà Vittorio Sgarbi. L’altra novità riguarda il pubblico a casa: da quest’anno anche i telespettatori potranno esprimere le proprie preferenze tramite gli account Facebook e Twitter con l’hashtag #taleequaleshow e le tre esibizioni più votate porteranno ai tre interpreti rispettivamente 5, 3 e 1 punto.

Carlo Conti, accuse di blackface a Tale e Quale Show/ "Ecco come eviterò ingiustizie"

I concorrenti di Tale e Quale Show 2021

I protagonisti dell’undicesima edizione di Tale e Quale Show sono 11, che ogni settimana si trasformeranno nei miti della musica nazionale e internazionale. Gli artisti in gara sono: le cantanti Francesca Alotta e Deborah Johnson, figlia dell’indimenticabile Wess; la showgirl Federica Nargi e la conduttrice Stefania Orlando, reduce dal successo del Grande Fratello Vip; Alba Parietti e Dennis Fantina (vincitore della prima edizione di “Amici di Maria De Filippi”); I Gemelli di Guidonia, il trio scoperto da Fiorello a “Edicola Fiore”, e il comico Biagio lzzo; l’attore Simone Montedoro, noto per il ruolo del capitano Tommasi in “Don Matteo”; l’ex velino Pierpaolo Pretelli e Ciro Priello, uno dei “The Jackal” e vincitore della prima edizione di “LOL – Chi ride è fuori”.

Valentina Persia: "Torno in tv con Honolulu"/ "Tale e Quale Show? Tra un anno..."

Le imitazioni della prima puntata di Tale e Quale Show

Scopriamo le imitazioni in cui si cimenteranno gli 11 concorrenti nella prima puntata di Tale e Quale Show. Alba Parietti si trasformerà in Loredana Bertè, Stefania Orlando si cimenterà con la popstar Lady Gaga, Francesca Alotta sarà Emma Marrone, Federica Nargi imiterà Elettra Lamborghini, Simone Montedoro diventerà Francesco De Gregori. E ancora: Biagio Izzo si cimenterà con la hit estiva “Bongo Cha Cha Cha”, Ciro Priello si trasformerà in Stash dei The Kolors, mentre Pierpaolo Pretelli sarà Ricky Martin.

I Gemelli di Guidonia diventeranno Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti e proporranno il loro tormentone “Mille”. Dennis Fantina proporrà l’imitazione di Eros Ramazzotti. Infine Deborah Johnson sarà Donna Summer: “L’indicazione era quella di non fare i più i cantanti di colore, a me sembrava una grande ingiustizia. Allora per interpretare una persone di colore abbiamo una concorrente di colore. Non si parlerà più di black-face”, ha spiegato Conti in conferenza stampa.

Tale e Quale Show 2021, concorrenti ufficiali/ Da Federica Nargi a Biagio Izzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA