Raffaella Carrà, com’è morta e malattia/ Il tumore ai polmoni e le ultime volontà prima dell’addio

Com’è morta Raffaella Carrà e qual è stata la malattia che l’ha colpita

Sono trascorsi precisamente due anni dalla morte di Raffaella Carrà. La celebre conduttrice, ballerina, cantante ci lasciava il 5 luglio del 2021 dopo aver combattuto una lunga malattia che aveva voluto tenere nascosta a tutti, tranne a pochi cari, e che, alla fine, non le ha dato scampo.

Anna Bischi, chi è la moglie di Ivan Graziani/ "Lo aspettavo sveglia anche fino all’alba, poi arrivava e…"

Era stato Dagospia, poco dopo la morte della conduttrice, ad annunciare cosa le fosse accaduto e la sua malattia, rivelando infine anche le sue ultime volontà: “Prima di essere portata alla Clinica Villa del Rosario di Roma, dov’è morta, Raffaella Carrà era stata ricoverata anche al Policlinico Gemelli. La conduttrice era malata di tumore ai polmoni, e non voleva vedere nessuno, tranne i familiari, gli assistenti e le persone a lei più care, come Sergio Japino.”

Filippo e Tommaso, chi sono i figli di Ivan Graziani/ Musicisti come il padre: "Per chi ama le sue canzoni…"

Raffella Carrà, a due anni dalla morte arriva il docu film

A due anni dalla sua scomparsa, Raffaella Carrà verrà omaggiata con un bellissimo ricordo. Dal 6 al 12 luglio nei cinema arriva ‘Raffa. Il ritratto di un’icona senza tempo‘, docu film sulla sua vita firmato da Daniele Luchetti, prodotto da Fremantle e Disney+.

Stando a quanto riporta Cosmopolitan, si tratta di “Un racconto cronologico che parte da Bellaria «una piccola La La Land romagnola» come spiega il regista all’anteprima del documentario, fino al sogno in technicolor nella capitale con Canzonissima, Milleluci, Pronto, Raffaella? e Carràmba! Che sorpresa passando per il colpo di fulmine reciproco con la Spagna e l’America Latina. E poi il flirt “da copertina” con Frank Sinatra, i suoi più grandi amori, il rimpianto per una maternità mancata, le battaglie vinte ma anche gli sgambetti in un vortice di crisi e rinascite.”

Ivan Graziani, com'è morto e malattia/ Il tumore al colon e la decisione sulla sepoltura

© RIPRODUZIONE RISERVATA