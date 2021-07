Raffaella Carrà/ Dal primo amore all’indiscrezione su Antonella Clerici: “Screzi? No”

Sono trascorse ormai settimane dalla morte di Raffaella Carrà eppure l’attenzione e il dolore per la sua perdita è ancora forte e presente. La Rai l’ha spesso omaggiata in questi giorni e torna a farlo questa sera, nel nuovo appuntamento di Techetechetè. E mentre si attende il suo ultimo viaggio, quello che porterà le sue ceneri all’Argentario il prossimo 5 agosto, il pubblico continua a ricordarla e ammirarla in TV, negli show che l’hanno resa un’icona. E tanti sono i colleghi che continuano a ricordarla con interviste o post sui social, come il suo primo amore o come Maria De Filippi, che recentemente l’ha definita “un’icona” in tutti i sensi. Ma non sono mancate in questi giorni indiscrezioni spiacevoli, riguardanti colleghi con i quali la Carrà avrebbe avuto un cattivo rapporto, come Antonella Clerici.

RAFFAELLA CARRÀ: CARRAMBA CHE SORPRESA, REPLICA 27 LUGLIO/ Che finale con Renato Zero

Raffaella Carrà, screzi con la Clerici? Parla Roberto Alessi

Si è infatti vociferato che Raffaella Carrà avesse reagito male al fatto che Antonella Clerici fosse approdata nella prima serata del sabato di Rai 1 con un programma simile a uno condotto da lei tempo prima. Una voce che, tuttavia, sarebbe falsa. A smentirla il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi. “Raffaella mi ha sempre parlato bene di Antonella, non se l’era presa”, ha rivelato Alessi. Ha così sottolineato che la celebre conduttrice: “sapeva volare alto”. D’altronde va ricordato che la Clerici, alla notizia della morte della Carrà, ha subito espresso il suo dolore con queste parole: “Sei stata per tutte noi un’icona da imitare, un punto di riferimento per chi ambiva a fare tv. Un mito irraggiungibile. Un talento ineguagliabile in tutto. Una Stella che brillerà in eterno”.

LEGGI ANCHE:

Raffaella Carrà, A raccontare comincia tu/ De Filippi: “UeD? Mia madre mi criticò”Cristiano Malgioglio/ “Sogno un programma per Raffaella Carrà: un'amica, mi manca”

© RIPRODUZIONE RISERVATA