Raffaella Carrà, nuova moneta da 5 euro?/ Dopo sondaggio, in corso valutazione al Mef

Non da 2 euro, ma da 5 euro la moneta con cui s’intende celebrare Raffaella Carrà. A precisarlo l’Ansa, secondo cui sarebbe stato identificato in 5 euro il valore del conio. Nessun dubbio sulla scelta di dedicare una moneta alla cantante e presentatrice, indicata da un sondaggio tra i clienti del Poligrafico-Zecca di Stato, ma non è stata ancora decisa ufficialmente dalla commissione tecnico-artistica insediata presso il Ministero dell’Economia. La moneta con l’immagine di Raffaella Carrà sarà parte della serie Grandi Artisti Italiani. C’è chiaramente un valore nominale, ma è una serie che interessa particolarmente i collezionisti numismatici.

Ad esempio, lo stesso omaggio è stato dedicato ad Alberto Sordi. Quest’ultimo era stato preferito in un sondaggio a Nino Manfredi, Pier Paolo Pasolini e Ugo Tognazzi. Nel caso dell’attore romano, l’artista incisore Claudia Momoni aveva realizzato una moneta in bronzital cupronichel dal valore nominale sempre di 5 euro, un taglio che non è in circolazione.

RAFFAELLA CARRÀ HA “BATTUTO” ANNA MARCHESINI E…

Nell’ultimo sondaggio realizzato Raffaella Carrà ha invece battuto la concorrenza di Anna Marchesini, Anna Magnani e Monica Vitti. Una volta ricevuta l’approvazione della Commissione artistica, si potranno presentare i primi bozzetti con l’immagine dell’amata conduttrice e cantante. Quindi, il Ministero dell’Economia provvederà a pubblicare i decreti tecnici per conio ed emissione. Se la scelta sarà quindi confermata, la presentazione ufficiale della moneta con Raffaella Carrà sarà fissata a gennaio 2023.

Come riportato dall’Ansa, è prevista una cerimonia dedicata della Zecca dello Stato e del Ministero dell’Economia. Di Raffaella Carrà ha parlato recentemente Penelope Cruz, che l’ha ricordata alla Mostra del cinema di Venezia, avendo interpretato una scena in cui balla la canzone “Rumore”: «Io sono pazza di Raffaella da sempre, cantavo le sue canzoni a squarciagola per tutta la mia famiglia, è stata una donna molto importante per me».

