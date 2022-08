Raffaella Fico annuncio choc: “Ho lasciato Piero Neri”/ “Brutta pagina sentimentale, grande delusione”

Raffaella Fico e Piero Neri si sono lasciati: l’annuncio della showgirl

Raffaella Fico è di nuovo single. La showgirl lo ha annunciato attraverso i suoi social, rispondendo alle domande curiose di alcuni follower che le hanno chiesto come stesse procedendo la sua relazione con Piero Neri. L’ex gieffina non si è nascosta e anzi ha rivelato che la loro storia è ufficialmente giunta al capolinea e che è stato lei a volerlo. “L’ho lasciato. Non sono più fidanzata”, ha infatti esordito la Fico in risposta ad un fan.

In tanti hanno dunque chiesto ulteriori dettagli sulla fine della loro storia, cercando di saperne i motivi. In tutta risposta Raffaella Fico ha dunque rivelato che per lei è stata “Una brutta pagina sentimentale. Si è rivelato per me una grande delusione”, senza poi fornire ulteriori dettagli sul questo triste finale.

Raffaella Fico è di nuovo single: perché è finita la storia con Piero Neri?

Raffaella Fico e Piero Neri stavano insieme da circa un anno. Lui, imprenditore lontano dal mondo dello spettacolo e di 12 anni più grande, le aveva manifestato il suo grande amore anche durante la permanenza della showgirl nella Casa del Grande Fratello Vip, durante la scorsa edizione. Non erano mancati grandi cesti di rose rosse che lo stesso Alfonso Signorini riceveva in camerino per poterne dare poi notizia alla Fico. Sembrava essere insomma l’inizio di un grande amore, tanto che poco tempo fa la stessa Raffaella ha annunciato la possibilità di convolare presto a nozze col compagno. Un sogno che, tuttavia, non diventerà realtà. Raffaella e Piero si sono detti addio e forse solo nei prossimi tempi si conosceranno le motivazioni di questa improvvisa rottura.

