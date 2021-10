Raffaella Fico e il fidanzato Piero Neri/ Biagio D’Anelli “Qualcosa non quadra”

Piero Neri e Valentina Colombi nel loro rapporto qualcosa non torna…

Giorni turbolenti per Raffaella Fico dopo che Valentina Colombi, ex fidanzata di Piero Neri ha dichiarato in questi giorni che l’imprenditore sarebbe ancora innamorato di lei provando a minare la relazione che Raffaella sta vivendo nonostante la lontananza con Piero. Anche il talent scout Biagio D’Anelli durante un’intervista a Radio Radio ha rivelato alcune informazioni in merito alla storia tra Piero Neri e Valentina solo dopo aver verificato la reale relazione dell’imprenditore con la Fico, perché: “Quando si parla di Grande Fratello il 90% di loro pur di apparire sono millantatori che dichiarano di essere fidanzati”.

Biagio D’anelli ha dichiarato di essere venuto in possesso di alcune conversazioni in cui si vede come il 18 agosto Piero Neri invita Valentina Colombi in barca con un biglietto pagato da lui, compreso un invito a Saint-Tropez per il 30 agosto, quando la relazione con Raffaella Fico era già iniziata, commentando: “Qualcosa non quadra”.

Raffaella Fico e Piero Neri: ci sono cose che lei non sa?

Durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini, preoccupato per queste voci ha chiesto a Raffaella di andare al ledwall dove ha potuto leggere i titoli dei giornali, ma la ragazza senza batter ciglio ha difeso il suo compagno dicendo di essere a conoscenza di queste cose, ma sono passate. Sistemato l’arcano Alfonso manda la ragazza in giardino così da poter incontrare finalmente il suo grande amore Piero Neri.

Ma la storia non è finita durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip, perché proprio Valentina Colombi pare aver riferito a Biagio D’Anelli: “Se Piero Neri dovesse intervenire e dire baggianate interverrei subito perché vuol dire che sta facendo il doppio gioco”, tutto questo fa immaginare dunque che prima del previsto Valentina Colombi potrebbe intervenire in puntata nello show di Alfonso Signorini per fare chiarezza in merito a tutte le voci che la vedono coinvolta.

