Raffaella Fico: “ritorno di fiamma con Balotelli? Mai dire mai”/ “Ora siamo molto…”

Raffaella Fico e Mario Balotelli hanno deposto le armi da tempo. Genitori della piccola Pia sono riusciti a mettere da parte tutti i contrasti e i rancodi del passato ricostruendo un rapporto basato sul rispetto, sul reciproco affetto e sull’amore che entrambi nutrono per la bambina. Raffaella e Balotelli hanno così ricominciato a vedersi con regolarità. Per permettere a Pia di trascorrere del tempo con il padre, infatti, la Fico la accompagna da lui ogni volta che ne ha la possibilità. Vedendosi per il bene della figlia, Raffaella Fico e Mario Balotelli sono tornati ad essere anche amici. Il feeling che ancora c’è tra loro non è passato inosservato ai fans al punto che c’è qualcuno si chiede se sia possibile un ritorno di fiamma. “Nella vita mai dire mai, ma ora siamo molto amici, come genitori. Oggi io sono single, non sono fidanzata. Ma, diciamo che sono una single che ha tanti corteggiatori”, ha dichiarato la Fico ai microfoni della trasmissione Un Giorno da Pecora, condotta da Giorgio Lauro e da Geppi Cucciari (Rai Radio 1).

RAFFAELLA FICO DIFENDE MARIO BALOTELLI DAGLI INSULTI RAZZISTI

Dell’eventuale ritorno di fiamma con Mario Balotelli, Raffaella Fico aveva parlato anche ai microfoni di Storie Italiane. Ripercorrendo la sua storia con il padre di sua figlia Pia, ad Eleonora Daniele, la Fico aveva dichiarato: “Oggi, per fortuna, con lui ho un rapporto bellissimo. L’ho perdonato perchè è sempre il papà di mia figlia. Quando si è giovani si può sbagliare. Ho sbagliato anch’io. anch’io ho le mie colpe, lui non è l’unico. L’importante è ricredersi, andare avanti e dare amore e serenità a nostra figlia”. Poi aveva aggiunto: “nella vita tutto può succedere di tutto però non è una cosa che sto valutando io e che sta valutando lui. Per il momento no, diamo solo amore a nostro figlia”. Tra Raffaella Fico e Mario Balotelli, dunque, sta cambiando qualcosa? L’amore che li ha portati a mettere al mondo la figlia Pia è tornato? Ai posteri l’ardua sentenza.

