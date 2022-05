Raffaella Fico fa delle confessioni hot/ “Con Piero sess* tutti i giorni e…”

Raffaella Fico e le confidenze hot: “Il posto più strano…”

Raffaella Fico si è lasciata andare a delle confessioni molto intime. Il suo rapporto con Piero Neri è nato meno di un anno fa ma la coppia travolta dalla passione come possono confermare alcune dichiarazioni rilasciate da entrambi al programma Le Iene. Raffaella e Piero hanno svelato qual è stato il posto più strano in cui hanno fatto l’amore: “Il posto più strano dove abbiamo fatto l’amore? Nel bagno del dentista”, hanno rivelato. Raffaella Fico ha poi sentenziato: “Piero sa che voglio fare sess* tutti i giorni”. La passione tra i due, insieme da circa un anno, è alle stelle. La posizione preferita a letto? “Quella del cammello”, ha risposto Piero senza però svelare ulteriori dettagli. La cosa che più la eccita nell’imprenditore sono le spalle, lui è attratto dal lato B della napoletana. Tra una cena romantica e sesso tutta la notte i due scelgono il sesso. “Ma prima bisogna cenare”, sottolinea divertito Piero.

Raffaella Fico: "Alex Belli e Delia Duran poco reali"/ "Alla fine torneranno insieme"

Raffaella Fico si fida al cento per cento del fidanzato 46enne, Stefano Corti, che li sottopone alle numerose domande, gli fa scambiare i cellulari. “Non ha chat archiviate, non ha nulla”, sottolinea la Fico. Raffaella è molto esigente sulla durata del rapporto. “Un po’ di impegno ci vuole”, commenta lui. Quando devono scegliere le cose che gli piacciono, la Fico dice: “Bacio passionale sì. Il sess* anale no, è vietato”. Piero sulla ‘sveltina’ ammette: “A volte fa comodo, mettiamo di sì”. Sulla durata del sesso si accordano: fino a 20 minuti. Entrambi si impegnano a far sì che l’uno sia l’ultimo partner sessuale dell’altro. “E’ un grande impegno, ma sì”, chiarisce Neri.

Raffaella Fico, l'enorme anello di fidanzamento di Piero Neri/ Signorini senza parole

Raffaella Fico e Piero Neri pronti a convolare a nozze?

Raffaella Fico e Piero Neri sarebbero pronti a convolare a nozze. i due si sarebbero scambiati la promessa di convolare a nozze dopo la partecipazione di Raffaella al Grande Fratello Vip. L’imprenditore, come rivela il settimanale Chi, è l’erede di un’impresa mercantile di Livorno ed è legato alla showgirl dallo scorso luglio. Le prime informazioni sull’identità del nuovo fidanzato di Raffaella Fico sono state rivelate da Alfonso Signorini durante una puntata di CasaChi: “È fidanzata con Piero Neri, un uomo molto abbiente di Forte dei Marmi, è una storia che va avanti da più di un mese”. Come dimostrano gli scatti pubblicati dalla rivista, Raffaella ha già presentato la figlia Pia a Neri.

Raffaella Fico Vs Soleil "Denuncia? Gli avvocati ci lavorano"/ "Sto con Delia Duran!"

Se all’inizio la modella è apparsa restia a parlare di questa relazione sarebbe principalmente per due motivi: la famiglia di lui non sarebbe ancora al corrente del loro rapporto e Piero terrebbe molto alla sua privacy. “Io per lui provo un sentimento, sono innamorata. Tra noi c’è amore” sono queste le parole della giovane rilasciate proprio a Fanpage, un grande amore che fino alla fine lei stessa ha cercato di tenere riservato tanto da dichiararsi single fino a poco prima di entrare nella casa più spiata d’Italia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA