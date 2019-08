Raffaella Fico smentisce flirt con Francesco Caserta/ “Fidanzamento? Solo un caffè!”

Raffaella Fico smentisce qualsiasi relazione con Francesco Caserta. “A seguito di tutti questi articoli che sto leggendo – ha fatto sapere – voglio precisare una cosa sola: con Francesco Caserta non ho mai trascorso un weekend né avuto flirt o fidanzamento. È stata una sola ed esclusiva conoscenza telefonica che è terminata al nostro primo incontro a Brescia davanti ad un caffè”, ha precisato su Instagram. La showgirl campana, ha pochi mesi ha concluso la sua relazione con Alessandro Moggi. Intervistata da Un Giorno da Pecora, ha spiegato come è andata: “L’ho lasciato un po’ di mesi fa, non mi va di parlarne, fa parte del passato. Però vi posso dire una cosa. Che vicino a me ho bisogno di un uomo, di un uomo che mi faccia sentire donna, che si prenda le proprie responsabilità, nel concreto, che sia un uomo dal punto di vista sociale, sentimentale e, perché no, anche a letto”. Dopo la fine di questa storia, in rete e attraverso i siti di gossip, è iniziata a girare l’indiscrezione che la Fico si vedesse con l’ex di Paola Caruso, accendendo i riflettori sulla loro probabile frequentazione.

Raffaella Fico smentisce la relazione con Francesco Caserta

A tal proposito, anche Paola Caruso aveva palesato il suo punto di vista tra le pagine di Spy. “Non vedo il mio ex, Francesco Caserta, ufficialmente dallo scorso 31 luglio. L’ho incontrato per caso poco tempo fa, prima di questa storia con la Fico, in un ristorante di sushi a Milano. Era con una ragazza”, ha raccontato la ex Bonas di ‘Avanti un altro, “L’ho supplicato di venire fuori e parlarmi: gli ho detto che non era possibile che non avesse mai visto suo figlio, il nostro Michelino. Mai una volta in cinque mesi da quando è nato. Ma come si fa?”. “Lui mi aveva anche promesso che avremmo messo da parte gli avvocati e che sarebbe venuto a trovare suo figlio, e invece… Non è ancora venuto. Mai visto. Non è giusto”, ha aggiunto ancora la Caruso prima di annunciare l’intenzione di portare in tribunale l’uomo: “Allora tutto è tornato in mano ai legali, vorrà dire che ne discuteremo in tribunale. Che pena, però”. In queste ore, oltre alla smentita di Raffaella Fico, è arrivata – a suo modo – anche quella di Francesco Caserta. L’uomo in vacanza, invita la gente a farsi i “fatti” propri invece di pensare a lui: accettiamo il suo consiglio.

