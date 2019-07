PAOLA CARUSO CONTRO L’EX FRANCESCO CASERTA/ “Ci vediamo in tribunale”

Paola Caruso contro l’ex compagno Francesco Caserta. La mamma di Michelino è furiosa per il comportamento dell’ex compagno che non ha ancora fatto visita al piccolo nato lo scorso marzo. Sono trascorsi quattro mesi dalla nascita di Michelino e il padre non ha ancora avuto tempo per conoscerlo. Un comportamento che ha fatto letteralmente infuriare la ex Bonas di Avanti un Altro che sul settimanale Spy ha raccontato l’ultimo incontro avvenuto con l’ex lo scorso 31 luglio: “‘ho incontrato per caso poco tempo fa, prima di questa storia con la Fico, in un ristorante di sushi a Milano. Era con una ragazza. L’ho supplicato di venire fuori e parlarmi: gli ho detto che non era possibile che non avesse mai visto suo figlio, il nostro Michelino. Mai una volta in cinque mesi da quando è nato. Ma come si fa?”.

Paola Caruso: “Francesco Caserta ci vediamo in tribunale”

Un comportamento davvero inammissibile quello di Francesco Caserta, l’ex compagno di Paola Caruso e padre del piccolo Michelino. La showgirl, presenza fissa dei programmi di Barbara D’Urso, ha più volte lanciato appelli all’ex fidanzato affinché facesse visita al bambino, ma finora a nulla sono valse le sue parole. “Lui mi aveva anche promesso che avremmo messo da parte gli avvocati e che sarebbe venuto a trovare suo figlio” ha confessato la Caruso al settimanale Spy, ma ad oggi non è mai andato a trovarla. “Non è ancora venuto. Mai visto. Non è giusto” ha detto la showgirl che a questo punto ha preferito rivalersi nuovamente tramite i suoi legali. “Tutto è tornato in mano ai legali” ha detto la Caruso annunciano una nuova guerra legale: “vorrà dire che ne discuteremo in tribunale. Che pena, però!”

Paola Caruso contro Raffaella Fico: “in astinenza di popolarità”

Paola Caruso ha poi lanciato una serie di frecciatine a Raffaella Fico, la showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello, che in questi giorni è stata associata all’ex compagno Francesco Caserta. Tra Caserta e Fico, infatti, sarebbe in corso un flirt su cui la Caruso si è esposta senza girarci troppo intorno. “Come può, proprio lei, che è una mamma e che ha avuto una marea di problemi con il suo ex, uscire con un ragazzo che non vede suo figlio?” ha detto Paola Caruso al settimanale Spy parlando della presunta laison tra Raffaella Fico e Francesco Caserta attaccando la ex di Balotelli: “forse pensa di aver fatto il colpaccio? O forse era in astinenza di popolarità?”. Una cosa è certa per la ex Bonas di Avanti un Altro non c’è nessun amore tra i due: “non posso credere che sia amore”.



