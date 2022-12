Raffaella Fico smonta Antonino Spinalbese: “Non mi piace, non mi fa sess*”/ “Il mio ex Piero? Finita perché…”

Raffaella Fico smonta Antonino Spinalbese e svela chi sono i suoi preferiti del Grande Fratello Vip 2022

Raffaella Fico è stata la protagonista del nuovo appuntamento con Casa Pipol. Durante la lunga chiacchierata l’ex gieffina ha non solo ripercorso la sua avventura al Grande Fratello Vip 6, ma ha anche commentato alcuni concorrenti di questa nuova edizione. Raffaella ha così svelato che la sua preferita è Oriana Marzoli: Mi piace moltissimo, la trovo simpaticissima. Poi è una che stuzzica, crea molte dinamiche.” Ma che vorrebbe vincesse Luca Salatino: “Lo trovo un ragazzo vero”.

Chi invece per lei avrebbe perso un’occasione al Grande Fratello Vip è Charlie Gnocchi, il cui percorso sarebbe stato ben poco convincente. L’attenzione si sposta poi sugli uomini ed è Gabriele Parpiglia a chiederle se ci sia nella Casa di quest’anno qualcuno che le piaccia fisicamente, magari proprio Antonino Spinalbese che sta avendo così tanto successo con le donne della Casa.

Raffaella Fico: “Il mio ex Piero Neri? Ecco perché è finita”

Raffaella Fico però chiarisce subito che uno come Antonino Spinalbese non avrebbe avuto alcun tipo di effetto su di lei: “Non sarebbe stato assolutamente il mio tipo, non mi fa sesso. – e ha concluso – Come maschi non mi attira nessuno, niente.”

Nel corso della chiacchierata si è anche fatto cenno all’uomo che Raffaella Fico frequentava proprio durante il periodo della sua partecipazione al Grande Fratello Vip: Piero Neri. Tra loro è poi finita e, a Casa Pipol, la showgirl ha spiegato perché: “La nostra relazione era fresca, quindi era una conoscenza che io credevo che sfociasse in altro però poi le cose non sempre vanno come vogliamo. Non si è evoluto, va bene così.”

