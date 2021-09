Raffaella Fico/ Soffre il distacco dal fidanzato Piero Neri e primi scontri con Soleil (Grande Fratello Vip)

Raffaella Fico è stata la terza a entrare nel Grande Fratello Vip, dopo 13 anni ha fatto di nuovo il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia. Si è presentata in mini-dress bianco, che Katia Ricciarelli non ha potuto fare a meno di commentare. La showgirl si è quindi subito giustificata: “Questo è un costume di scena so che devo cambiarmi, sono troppo scoperta”. Poco dopo la Fico ha mostrato una nuova mise, la Ricciarelli rivolgendosi a Bortuzzo ha esclamato: “Non ha gli slip”. Nella prima puntata del GF è stato mandato in onda il suo video di presentazione. Nella clip non è passata inosservata la frecciata lanciata al suo ex, Mario Balotelli, che stanco di essere criticato ha replicato sui social. La gieffina ha parlato della storia sentimentale avuta con il calciatore, con cui ha avuto la figlia Pia, e delle lotte che ha dovuto affrontare per fare in modo che la bambina avesse un padre. Ora Balotelli è un papà premuroso, ma per Raffaella Fico potrebbe fare molto di più.

Nella clip di presentazione Raffaella Fico ha accennato che nel cast c’è una persona che a pelle non le sta simpatica, alla domanda chi sia, ha risposto: “Lo scopriremo solo vivendo”. Non ci è voluto molto a scoprire chi fosse: Soleil Sorge! Le due concorrenti hanno avuto un battibecco al momento della nomination. Il pubblico si è spaccato a metà: c’è chi sostiene che la Sorge abbia trovato il pane per i suoi denti e chi invece pensa che quest’ultima dia del filo da torcere alla Fico.

I giorni successivi nella casa del Grande Fratello vip non sono stati migliori per la ex di Balotelli, Francesca Cipriani ha proposto di giocare a nascondino ma mentre tutti gli ospiti della Casa erano impegnati nel gioco, la Fico è stata dimenticata dal gruppo. Dopo 15 minuti la showgirl è uscita dal nascondiglio e si è lamentata con i suoi compagni perché nessuno è andata a cercarla. Gli utenti di Twitter sono stati i primi ad accorgersi della sua assenza e qualcuno ha twittato: “Se la sono dimenticata?”

La showgirl: single o fidanzata?

Alfonso Signorini ha smentito Raffaella Fico dicendo durante i provini aveva dichiarato di essere single. Invece da qualche mese frequenta Piero Neri, la stessa showgirl durante una conversazione con Gianmaria Antinolfi e Carmen Russo ha detto di essersi da poco fidanzata e che il distacco è difficile. Perché nella clip di presentazione ha detto di essere single? Anche Mario Balotelli si è fatto sentire e ha replicato sui social: “Pure ora che sono in Turchia, lontano da tutto e tutti, dovete continuare a punzecchiare con cattiverie e bugie. Che pa**e!“. Intanto la Fico non sembra aver accantonato l’antipatia nei confronti di Soleil Sorge soprattutto dopo aver ascoltato la confidenza di Gianmaria Adinolfi sulla relazione avuta con l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi.

