Raffaella Mennoia difende Tina Cipollari/ “Esagera, ma il bullismo è una cosa seria…”

Dopo la secchiata d’acqua a Gemma Galgani durante il trono over di Uomini e Donne, Tina Cipollari è stata accusata di bullismo dal popolo della rete. Raffaella Mennoia, intervistata sul Fatto Quotidiano, ha risposto anche alla domanda sulla burrosa opinionista, dopo avere parlato di svariati argomenti: da Temptation Island al fidanzato Alessio Sakara. Anche la ex vamp, intervistata qualche mese addietro da Silvia Toffanin, aveva parlato di questo argomento, svelando che ad aprire le danze dell’odio, ci aveva pensato proprio la dama torinese. “Ha iniziato lei ad odiarmi – ha confidato Tina durante Verissimo – Chi segue ‘Uomini e Donne’ lo sa, c’è stato un periodo in cui sostenevo Gemma, quando ha fatto un percorso lineare e tranquillo. Poi a un certo punto nella sua vita è entrato il Gabbiano Giorgio, un signore bello, simpatico. Da lì lei è impazzita, forse non le sembrava vero di avere accanto un uomo così affascinante”.

Raffaella Mennoia difende Tina Cipollari

Tina Cipollari proprio durante quella intervista, aveva anche rimandato al mittente le accuse di bullismo: “A guardare le puntate, sembra che io inveisco contro di lei – ha spiegato l’opinionista-vamp – Lei, molto furba, rimane sempre pacata. Quando non è inquadrata, me ne fa di tutti i colori, anche gesti con le dita. Nella prossima stagione pretenderò una telecamera sempre fissa su di lei per vedere cosa accade quando pensa di non essere ripresa”. Tra le pagine di Nuovo TV in questi mesi, anche Alessandro Cecchi Paone si era schierato dalla parte di Tina: “Trovo ingeneroso prendersela con Tina Cipollari. Se si mandano regolarmente a quel paese, si insultano e si scambiano parolacce i giornalisti e i politici nei talk show considerati seri, perché dovrebbero moderarsi quelli che si confrontano su questioni di gelosia e tradimenti?”. Ugualmente, pure Raffaella Mennoia ha difeso l’opinionista: “Tina esagera ma è sbagliato chiamarlo bullismo. Il bullismo è una cosa seria che non può essere tirato in ballo con questa facilità”.

