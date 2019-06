Raffaella Mennoia e Alessio Sakara/ Foto: dedica romantica dalla Sardegna

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Raffaella Mennoia e Alessio Sakara. Se, sul lavoro, il braccio destro di Maria De Filippi è alle prese con i probemi delle coppie protagoniste di Temptation Island 2019, nella vita privata si gode la serenità accanto al compagno. Raffaella Mennoia e Alessio Sakara sono ormai usciti allo scoperto e si mostrano sorridenti, felici e uniti in quel della Sardegna. Ancora impegnata con le registrazioni di Temptation Isoand che partità su canale 5 lunedì 24 giugno e le cui riprese dovrebbero terminare a breve, l’autrice storica di Uomini e Donne è stata raggiunta dal fidanzato con cui è pronta a godersi il weekend tra un impegno di lavoro e l’altro. Avendo accanto il compagno, Raffaella ha riscoperto la sua vena romantica come testimonia la dedica a cui si è lasciata andare sui social.

RAFFAELLA MENNOIA: DEDICA AD ALESSIO SAKARA SULLE NOTE DI ELISA

Sempre molto riservata e protettiva della propria vita privata, Raffaella Mennoia ha fatto un’eccezione per la sorpresa che le ha fatto il fidanzato. Dopo essere stata raggiunta in Sardegna da Alessio Sakara, sulle storie di Instagram ha pubblicato una bellissima foto accompagnata dalla canzone di Elisa “Anche fragile” scegliendo la parte in cui l’artista canta: “vieni qui ma portati gli occhi e il cuore“. In una storia successiva, la Mennoia ha mostrato la bellezza della Sardegna con il sottofondo musicale di Vasco Rossi, colonna sonora di molte tappe importanti della vita della Mennoia. Tutto, dunque, procede a gonfie vele tra lo sportivo e l’autrice e chissà che non arrivino i fiori d’arancio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA