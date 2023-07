Raffaella Mennoia: “Ecco il segreto del successo di Temptation Island”/ “La versione invernale? Per ora…”

Raffaella Mennoia svela cosa si nasconde dietro il grande successo di Temptation Island

Il ritorno di Temptation Island in TV dopo un anno di stop è stato accolto dal pubblico di Canale 5 con grande entusiasmo. Il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia ha conquistato, puntata dopo puntata, un successo dietro l’altro, registrando record di ascolti. Ma cosa si nasconde dietro il successo di Temptation?

Coppie Temptation Island 2023, come sono state scelte?/ Raffaella Mannoia svela il retroscena sui casting

A rivelarlo è stata Raffaella Mennoia, storica autrice del programma, che in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha dichiarato: “Sarò controcorrente ma penso che la gente si appassioni a Temptation Island non tanto per vedere le corna. O fino a un certo punto. Le persone vogliono vedere se quella coppia ce la farà a sopravvivere alle tentazioni. Non tifano perché due si lascino, ma perché tornino insieme.”

Raffaella Mennoia scrive a Giulia Stabile: "Giorni duri per te"/ "Splendi anche quando vorresti piangere"

Raffaella Mennoia parla della versione invernale di Temptation Island

Sono le storie delle coppie protagoniste a far appassionare il pubblico a Temptation Island, tenendolo incollato fino all’ultima puntata. Un successo che d’altronde si rinnova anno dopo anno, al punto tale da portare Mediaset a considerare di esordire con una versione invernale del programma. In merito Raffaella Mennoia ha spoilerato: “È nella proposta, ma ho ancora troppo caldo per pensare di mettere maglione e cappotto e ricominciare tutto daccapo. Però l’idea di andare al fresco in montagna in questo momento non sarebbe male.” Insomma l’autrice non si sbilancia più di tanto sulla versione ‘winter’ del programma, confermando tuttavia che il progetto è in via di sviluppo.

LEGGI ANCHE:

Raffaella Mennoia "Uomini e Donne trash? Negli occhi di chi guarda"/ "Gemma è stata…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA