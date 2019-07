Raffaella Mennoia intervistata dal buon Giuseppe Candela per Il Fatto Quotidiano, ha parlato di svariati argomenti e tra questi, anche Sara Affi Fella. Proprio l’ex tronista di Uomini e Donne, prima di accomodarsi sulla famosa poltrona rossa, aveva partecipato alla quarta edizione di Temptation Island, in compagnia dell’allora fidanzato Nicola. Tra di loro, le cose non erano andate per il verso giusto e, dopo essere usciti separati, Panico ha cercato di riconquistarla. Pochi mesi e lo stesso calciatore, ha scoperto di essere stato lasciato perché ha avuto modo di vederla in televisione. Dopo il suo percorso con tanto di scelta (Luigi Mastroianni), la riccioluta ex tronista è stata smascherata proprio dal suo ex fidanzato. In questo modo, sono venute a galla tutte le bugie. Sara durante il suo trono, non aveva mai lasciato Nicola ed ha scelto Luigi solamente perché era il preferito del pubblico. Ed infatti, dopo essere partita ad Ibiza in compagnia delle amiche, di ritorno in Italia ha ufficializzato la rottura, cercando di uscirne “pulita”. Raffaella Mennoia, anche in quella occasione ha avuto modo di dire la sua, non nascondendo la sua rabbia e delusione.

Raffaella Mennoia: “Sara Affi Fella? Ne avrei di cose da dire su di lei…”

A distanza di mesi, la capoprogetto di Temptation Island 2019, torna sull’argomento. Ed infatti, dopo il caso di Sara Affi Fella con conseguente “truffa”, il pubblico che segue i programmi di Maria De Filippi è diventato notevolmente attento e severo nei loro confronti. “Il telespettatore è rimasto dispiaciuto nel capire la presa in giro sia nei loro confronti che ai danni del programma, si è alzata molto la soglia dell’attenzione”, ha affermato Raffaella Mennoia. Dopo il falò della precedente puntata, anche Nunzia Sansone è finita nel mirino dei social network, specie per avere provato a restare tra le braccia di Arcangelo Bianco, nonostante il “maltrattamento” ed i potenziali tradimenti del passato. Ha “esagerato” la fidanzata ad insistere così tanto oppure i pareri degli utenti sono stati smisurati? “Credo che i commenti siano stati un po’ eccessivi, è vero che ha deciso di fare un programma televisivo ma a volte bisognerebbe frenare. Per me sono stati esagerati anche con Sara Affi Fella, e su di lei ne avrei di cose da dire, ma ho trovato pesante tutto. I limiti vengono superati anche con me, io sono grande, faccio questo lavoro e per fortuna sono distratta da altro”.

