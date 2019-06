Sara Affi Fella, “Come ho superato la depressione”/ “L’amore con Francesco Fedato”

Sara Affi Fella ha raccontato il momento più difficile della sua vita, quello in cui ha dovuto superare la depressione. L’ex tronista di Uomini e Donne di Maria De Filippi era entrata in una vera e propria bufera per aver mentito sul suo stato proprio durante la trasmissione, quando recitava il ruolo da single nonostante fosse fidanzata. Ai microfoni del settimanale Nuovo ha specificato: “Quell’esperienza specifica mi ha cambiato davvero molto. Si impara davvero molto dai propri errori e lo si fa sempre. Grazie a Francesco Fedato, che è al mio fianco da cinque mesi, alla mia famiglia e alle mie amiche mi sono ripresa e ho ritrovato la serenità che avevo perso. Senza di loro non ce l’avrei mai fatta. Francesco mi ha stretto la mano, rimproverandomi per la stupidaggine che avevo fatto. Mi ha poi detto che era il momento di ricominciare a vivere e mi ha salvato“.

Sara Affi Fella, “Come ho superato la depressione”, come è nata la sua storia d’amore?

Sara Affi Fella ha raccontato a Nuovo anche come ha conosciuto il suo fidanzato Francesco Fedato, determinante per superare la depressione. Ha spiegato: “Ci siamo conosciuti al telefono grazie a un’amica comune che ci ha presentato. Poi dopo un mese e mezzo ci siamo visti in un bar per un caffè, è stato subito colpo di fulmine”. Ma come l’ha conquistata il calciatore del Trapani? La ragazza spiega che è stata affascinata dalla sua educazione e dalla gentilezza. I due sono entrambi molto gelosi, racconta sempre lei, ma anche come è più possessiva nel senso che se dovesse passare una ragazza non vorrebbe da lui nessun commento. Non ha pesato tra i due nemmeno la distanza, visto che Sara abita in un paesino in Campania e il calciatore per impegni professionali a Trapani dove questa però molto spesso si reca.

Dormiva nel letto con i genitori e…

In merito alla sua depressione Sara Affi Fella ha voluto aprire proprio il cuore ai microfoni di Nuovo. Racconta: “Dormivo nel letto con mia madre e mio padre. Quello che è accaduto si è riversato sulla mia famiglia che non c’entrava nulla. Oggi però la cosa importante è che siamo uniti ancora più di prima“. Spiega anche di aver perso molti chili in quel periodo e preferisce non dire quanti. In quei momenti ha però subito capito la gravità del problema affidandosi a una nutrizionista che l’ha aiutata a mangiare bene e a ritornare in forma. Un periodo terribile nel quale la ragazza è stata seguita anche da uno psicologo che le ha capito come ridimensionare quanto accaduto a Uomini e Donne di Maria De Filippi. Aveva infatti mentito sul suo stato pur di salire sul trono del programma di Canale 5, subendone poi le ripercussioni quando si è saputo che non era single.



