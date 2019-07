Uomini e Donne/ Andrea e Natalia Paragoni in crisi? Parla Zelletta (Trono Classico)

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono in crisi? La coppia, dopo essere uscita dal trono classico di Uomini e Donne, ha fatto comprendere quanto l’amore sia alla base della loro relazione. Ed infatti, il pugliese è l’unico ex tronista rimasto tra le braccia della sua scelta, a differenza degli altri “colleghi”. Come ben saprete, Giulia Cavaglià e Manuel Galiano hanno interrotto la loro relazione dopo l’ipotetico tradimento di lui ad Ibiza. Anche ad Angela Nasti e Alessio Campoli non è andata bene. La sorella minore di “Nasti Love”, è rimasta al fianco del romano nemmeno due settimane. Successivamente (oppure nel frattempo, questo è ancora da stabilire), si è innamorata di un calciatore di serie A, venendo allo scoperto proprio in queste ore (e ricevendo molte critiche che ricordano il passato comportamento di Sara Affi Fella). Andrea invece, ha scelto Natalia, consapevole di volere la Paragoni al suo fianco. Per questo motivo, la relazione pare procedere per il verso giusto.

Uomini e Donne, Andrea e Natalia in crisi? Parla Zelletta

Andrea Zelletta nelle ultime ore, ha chiesto agli estimatori di porgergli delle domande, come sempre attraverso il classico giochino di Instagram: “Nessuna crisi… anzi siamo un crescere costante”, ha risposto l’ex tronista di Uomini e Donne a colei che le chiedeva se avesse qualche problema con Natalia. Qualcuno infatti, ha fatto notare di sentirlo distante nei confronti della sua dolce metà e di vederlo lontano. Anche in questo caso, la sua replica è stata particolarmente chiara: “Vedi male allora”. “In questo momento stiamo vivendo una storia incredibile”, ha confidato Zelletta a Uomini e Donne Magazine. E riguardo l’ipotetica partecipazione a Temptation Island Vip, ha affermato: “Non siamo alla ricerca di una prova del nove. Sarebbe bello tornare in famiglia perché ci manca tutto lo staff, ma non sarebbe il posto giusto per noi”. Anche Natalia per l’occasione, aveva replicato: “Non abbiamo dubbi sul nostro amore, anzi ogni giorno arrivano nuove conferme, quindi non avremmo la spinta necessaria per metterci in discussione”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA