Raffaella Mennoia scrive a Giulia Stabile: “Giorni duri per te”/ “Splendi anche quando vorresti piangere”

Raffaella Mennoia scrive una dedica a Giulia Stabile, svelando il suo momento ‘no’

Non è un periodo facile per Giulia Stabile. La ballerina di Amici sta attraversando giorni complicati di cui non ha fatto mistero con i suoi follower. La storia con Sangiovanni sembra essere definitivamente conclusa e proprio questo potrebbe essere il motivo principale delle difficoltà di questo momento.

A confermare che per Giulia è un periodo ‘no’ è Raffaella Mennoia, autrice e braccio destro di Maria De Filippi. A Giulia ha voluto dedicare un post su Instagram, affiancato da parole toccanti e di grande affetto per la ballerina: “So di essere esagerata con te, ma ogni volta che balli mi fai emozionare. Sono stati giorni duri, ma tu splendi, anche quando vorresti piangere un po’. La danza salva e tu la omaggi con la tua luce. Brilla, ti voglio bene”.

Giulia Stabile, momento difficile per la ballerina di Amici: le sue parole

Giulia Stabile aveva d’altronde ammesso, solo pochi giorni fa, di star attraversando un momento complicato. Su Instragram aveva deciso di condividere le sue sensazioni ed emozioni con i tanti utenti che la seguono: “Vi capita mai di avere dei periodi bui? In cui siete stanchi di lottare, di versare lacrime.. Periodi in cui non vi sentire abbastanza, sentire di non volere più vincere, periodi in cui i vostri pensieri negativi riescono a prendere totalmente il controllo…”. Così aveva concluso: “Non mi appartiene mostrarli pubblicamente. Però questa volta ho deciso di mettermi a nudo”.

