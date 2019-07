Raffaella Mennoia/ Temptation Island 2019, lo sfogo: “Ho letto un sacco di stronz*te”

Raffaella Mennoia ha voluto rispondere agli estimatori di Temptation Island 2019, in particolare sulla questione legata a Jessica e Andrea. La coppia, secondo indiscrezioni della rete, di blog del settore e di influencer, sarebbe entrata in gioco per prendere in giro tutti quanti ed acquisire popolarità facile. La particolare news, non è assolutamente piaciuta all’autrice del programma che su Instagram, ha voluto precisare l’attuale realtà dei fatti. Ecco cosa riporta il buon Fabiano di BitchyF: “Cercherò di mettere in ordine due idee di chi non le ha ancora in ordine. Ho visto e letto un sacco di stron*ate negli ultimi giorni di chi li ha avvistati (parla di Andrea e Jessica di Temptation Island, ndr) in un ristorante mano nella mano, a chi si è permesso di dire che tutto ero organizzato non so per quale scopo. Non solo dando degli imbecilli a noi, anzi a me visto che la responsabilità del cast è mia, ma dandoci degli idioti per 21 giorni di lavorazione”.

Raffaella Mennoia smentisce: Jessica e Andrea non hanno preso in giro nessuno

Raffaella Mennoia di seguito, ha anche puntato il dito contro i blog del settore, rei di scrivere le indiscrezioni ma di “dimenticarsi” spesso e volentieri, di riportare le smentite aggiornando i fan sulla veridicità dei fatti. “Chi si occupa dei blog mi sembra che nemmeno seguono troppo Temptation Island perché altrimenti non direbbero queste cose, se fossero più attenti. Più che altro mi piacerebbe che i blog che scrivono delle cose avessero l’onestà di smentire, dove i diretti interessati lo fanno”. L’autrice di Temptation, comprende gli strilloni, ma specifica: “io posso peccare di ingenuità rispetto a determinate situazioni, ma riportare interviste travisate, non smentire laddove i diretti intervistati lo fanno, se siete così bravi a portare gli strilloni, dove essere così bravi a dire “Scusate ci siamo sbagliati, i diretti interessati hanno detto altro””. La Mennoia ha poi concluso: “Io ci metto la faccia e difendo il mio lavoro. Voi però fate una brutta figura rispetto alla serietà dei blog”.

