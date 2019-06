Temptation Island 2019, Pagelle/ Jessica incontenibile, Nunzia-Arcangelo si lasciano?

Chi ben comincia è a metà dell’opera. E la prima puntata di Temptation Island è iniziata nel migliore dei modi, con tantissima carne al fuoco per i fan del programma. Il ritorno di Filippo Bisciglia e le sue coppie per il viaggio nei sentimenti era atteso da mesi dal pubblico e la sensazione è che anche quest’anno ci sarà di divertirsi. Le coppie, diverse per età e caratteri, hanno regalato spettacolo e scintille già nel primo appuntamento dell’estate. Tra i concorrenti più discussi abbiamo Jessica e Andrea. Lei ha disdetto le nozze proprio all’ultimo respiro e ha deciso di intraprendere il percorso a Temptation Island per capire se procedere o meno con la sua attuale relazione. Dipendesse da Andrea non ci sarebbero dubbi, ma l’arrivo nei rispettivi villaggi ha fin da subito messo in discussione ogni cosa. Jessica si rivela incontenibile e umilia Andrea svelando pubblicamente le sue confidenze più profonde. Poi cerca conforto tra le braccia del single Alessandro, davanti agli occhi del suo fidanzato, sempre più incredulo.

Jessica e Andrea, le prime lacrime di Temptation Island

Andrea è sicuramente uno dei personaggi più genuini intravisti nella prima puntata di Temptation Island. Innamorato al cento per cento della sua ragazza Jessica, vorrebbe capire come migliorare la propria relazione. Jessica, al contrario, sembra trovare più dubbi che conferme e nel single Alessandro vede l’evasione che cercava da tempo. La coppia rischia già di essere ai ferri corti, il filmato visto da Andrea è valso un tenero pianto senza freni. Poi il mancato incontro al falò, a cui sembrano destinati anche Arcangelo e Nunzia. I due, fidanzati da tredici anni, hanno catalizzato l’attenzione sulla loro storia per il bacio che il ragazzo avrebbe cercato di rifilare alla single Sonia, credendo di non essere ripreso dalle telecamere. Una coppia che potrebbe scoppiare già nella prossima puntata, probabilmente appesa ad un filo, tenuto conto della rabbiosa reazione di Nunzia una volta appreso del comportamento del fidanzato. VIDEO: IL FALO’ DI CONFRONTO TRA ANDREA E JESSICA

Temptation Island: anche Katia è scatenata, Vittorio sbeffeggiato

Tra le fidanzate più “effervescenti” di Temptation Island c’è sicuramente Katia. Siamo pronti a scommettere che diventerà una delle assolute protagoniste nelle prossime puntate. Al debutto della trasmissione non ha perso tempo per correre dai tentatori e mettersi in mostra, sbeffeggiando il povero Vittorio. “Ho un uomo senza carattere, non ha polso e non sa decidere”, le sue accuse dirette al fidanzato. Incomprensioni e distanze destinate ad ampliarsi con i video della prima puntata, anche per Massimo e Ilaria. Per questa coppia i problemi sono arrivati con la convivenza. Massimo sembrava aver solo bisogno di leggerezza e quando incontra la tentatrice Federica rimette tutto in discussione. Non a caso un ballo un po’ troppo spinto manda su tutte le furie la sua fidanzata, pronta a troncare la relazione anche per le parole pesanti uscite dalla bocca del compagno. Insomma anche questa coppia promette bene per le dinamiche dello show e già nella prossima puntata potrebbero regalare ulteriori scintille. Sarà da non perdere.



