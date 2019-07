Raffaella Mennoia/ “Temptation Island con Alessio Sakara? No! Sarei la peggiore e…”

Raffaella Mennoia, capoprogetto di Temptation Island, si è raccontata in una lunga intervista a Giuseppe Candela per Il Fatto Quotidiano. “Tutto quello che so sulla tv l’ho imparato da Maria, lavoro con lei da ventiquattro anni”, ha esordito, parlando subito della conduttrice Maria De Filippi, che molti anni fa decise di prenderla sotto la sua ala. Da allora però, Raffaella di strada ne ha fatta tanta ed oggi è il punto di riferimento sui social e non solo per chi è a caccia di informazioni sui maggiori programmi di Canale 5, da Uomini e Donne al reality dell’estate. Nonostante sia una delle trasmissioni di maggiore successo (lo dicono i numeri dopo i risultati degli ascolti tv che trapelano ogni martedì mattina), a domanda del giornalista se mai parteciperebbe a Temptation Island in coppia con il fidanzato Alessio Sakara – esperto di arti marziali e conduttore di Tu si que vales – la sua risposta è secca: “Sinceramente no, per fortuna non ho grossi motivi per partecipare. Conoscendomi sarebbe un problema per gli autori, sarei il peggiore concorrente possibile”, ammette con un pizzico di ironia.

RAFFAELLA MENNOIA E LA SUA “DIMENSIONE” IDEALE

Raffaella Mennoia, negli anni, è riuscita ad instaurare un rapporto molto forte con il programma Temptation Island. E’ la stessa ad ammetterlo nell’intervista per Il Fatto Quotidiano, alla quale smentisce l’ipotesi di una sua conduzione ed ammette: “Ogni volta che mi innervosisco (ride, ndr), è un programma che sento mio e che conosco bene ma poi passa subito. Faccio altro”. La sua dimensione perfetta resta dunque quella comunque importantissima del dietro le quinte. Dopo un passato da postina di C’è posta per te e di attrice, Raffaella ha oggi le idee molto chiare su ciò che intende fare: “la mia dimensione è questa. Lo era anche quando ho fatto la postina a C’è posta per te, teatro o altro. Io mi sono diplomata alla Silvio D’Amico mi piace di più il lavoro che faccio, lo trovo più gratificante”, ha rivelato. Ma sempre da dietro le quinte è spesso chiamata anche a smentire le tante fake news diffuse via social, come quelle lanciate da alcuni “vip” che ammettono di aver rifiutato la partecipazione a Temptation senza neppure aver mai ricevuto l’invito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA