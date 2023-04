Raffaella Mennoia “Uomini e Donne trash? Negli occhi di chi guarda”/ “Gemma è stata…”

Raffaella Mennoia difende Uomini e donne

Raffaella Mennoia, autrice storica di Uomini e Donne nonchè braccio destro di Maria De Filippi, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera, parla proprio del dating show di canale 5. Da anni, la trasmissione fa compagnia al pubblico ogni giorno aiutando le persone a trovare l’amore della propria vita. Sono tante le coppie che, nel corso delle varie stagioni, si sono formate coronando, poi, il tutto con il matrimonio e la formazione di una famiglia. Ma qual è il segreto del successo di Uomini e Donne?

«Perché il programma è un po’ una fotografia di cosa succedeva una volta nelle piazze, di persone che si incontravano e magari si innamoravano. Oggi questa piazza siamo noi. E a casa si immedesimano nelle storie che mandiamo in onda. Le persone ci ringraziano per la compagnia che diamo loro. Credono a quello che vedono, ed è un patto tra noi e loro», dice la Mennoia e a chi considera la trasmissione trash risponde – «Non penso che facciamo trash e comunque non penso che trash sia una parola negativa. Penso che il trash sia negli occhi di chi guarda, di chi si approccia con la puzza sotto il naso».

Raffaella Mennoia e il segreto del successo di Gemma Galgani

Sono tanti i personaggi che, nel corso degli anni, hanno conquistato grande popolarità partecipando a Uomini e Donne. Tra questi c’è sicuramente Gemma Galgani, protagonista del trono over sin dalla prima stagione. Anno dopo anno, Gemma ha vissuto diverse storie appassionando sempre il pubblico che, ancora oggi, segue con trasporto le avventure sentimentali della dama di Torino. A tal proposito, la Mennoia dice: «Gemma ci mette verità, sentimento. Lei è stata veramente male per il suo amore per Giorgio. La gente capisce se una persona è spontanea e viene lì per trovare l’amore. E lei lo è».

E chi pensa che l’interesse per Uomini e Donne sia scemato negli ultimi anni viene smentito da Raffaella Mennoia che racconta di ricevere tantissime richieste di partecipazione: «Sono tantissimi. Donne e uomini in egual misura. Solo per dare un numero, l’ultimo tronista ha ricevuto più di 1500 richieste dalle ragazze che vogliono conoscerlo. È una cifra pazzesca».











