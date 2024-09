Coppie Temptation Island 2024 settembre: Raffaella Mennoia a gamba tesa contro le segnalazioni: “Nessuna è corretta”

Manca poco per l’inizio della versione invernale di Temptation Island 2024 che prenderà il via a partire da martedì 10 settembre e terrà incollati i telespettatori di Canale5 per le successive sei puntate con le storie delle sette coppie che hanno deciso di mettersi in gioco nel reality dei sentimenti. Alla conduzione come sempre ci sarà Filippo Bisciglia mentre ieri si è conclusa la presentazione delle coppie con l’annuncio dell’ultima. Tuttavia in questi giorni non sono mancate anche segnalazioni riportate dagli esperti di gossip Deianira Marzano, Amedeo Venza e Alessandro Rosica.

Alcune coppie di Temptation Island 2024 settembre sono finite nel mirino perché accusate di fingere per visibilità, come quella formata da Diandra e Valerio, mentre su alcuni fidanzati come Fabio Mascaro sono venute fuori delle segnalazioni di donne, tra cui Jessica Mascheroni, che in passato sono state contattate da lui mentre stava insieme alla fidanzata Sara. Ebbene adesso, in maniera del tutto inaspettata, l’autrice storica del programma Raffaella Mennoia è intervenuta con delle IS per smentire questi rumor: “Per ora, ma forse è presto, nessuna segnalazione è corretta.”

E mentre Raffaella Mennoia smentisce tutte le segnalazioni sulle coppie di Temptation Island 2024 settembre venute fuori in questi giorni, vediamo nel dettaglio chi sono i fidanzati e le fidanzate pronti a partecipare al viaggio dei sentimenti. Diandra e Valerio, 37 anni lei 44 lui, fidanzati da sette anni e mezzo, convivono insieme a Roma ma lui vorrebbe cambiare vita e trasferirsi a Brindisi ma lei non è d’accordo, non vuole lasciare le sue attività di imprenditrice e di veterinaria. Titty e Antonio (24 e 27 anni), entrambi di Napoli vorrebbero sposarsi ma a frenare il giovane e l’eccessiva gelosia della fidanzata che è arrivata ad obbligarlo a tatuarsi il suo volto sul polpaccio. Giulia e Mirco, di 30 e 31 anni stanno insieme da nove anni, il loro amore è segnato da continui litigi e lei non è certa che lui la ami.

Un’altra coppia di Temptation Island 2024 a settembre è quella formata da Sara e Fabio (22 e 35 anni) amore a distanza tra Ravenna e Catanzaro che sta diventando sempre più difficile da gestire soprattutto per la ragazza che, da quando stanno insieme, è sempre lei che si sposta e viaggia per andarlo a trovare. Federica e Alfonso, nonostante abbiano rispettivamente solo 20 e 25 anni stanno insieme da otto anni e convivono da un anno ma la giovane si sente soffocare dal compagno che la frena. Anna ed Alfred, di 27 e 25 anni partecipano perché lei non si fida più del suo compagno dopo che ha subito un tradimento. Infine Millie e Michele di 25 e 28 anni anche in questo caso c’è mancanza di fiducia ma da parte del ragazzo. Quest’ultimo è infastidito dagli atteggiamenti della sua ragazza, troppo estroversa con gli altri uomini e sospetta un tradimento.