Raffaella Ponzo, compagna Gigi Sabani/ Il figlio Gabriele nato dopo la morte del conduttore

Raffaella Ponzo, attrice e giornalista, è stata l’ultima compagna di Gigi Sabani, scomparso nel 2007 per un infarto. Una settimana dopo la morte del conduttore, Raffaella ha scoperto di essere incinta: “Un figlio che volevamo entrambi, anche se io mi sentivo già che lo aspettavo”, ha raccontato qualche anno fa a Mara Venier nel salotto di “Domenica In”.

Gabriele è nato il 19 maggio 2008 (Sabani è morto il 4 settembre 2007), ma sua madre ha dovuto lottare per anni per far sì che ottenesse il cognome del padre, riuscendoci solo nel 2011. Nonostante Gabriele non abbia mai incontrato suo padre, ha imparato a conoscerlo attraverso il piccolo schermo: “Sin da piccolo gli ho fatto vedere i video e i filmati del papà, glielo ho fatto conoscere col sorriso e voglio che lui del papà abbia questa immagine”, ha detto la giornalista.

Raffaella Ponzo, chi è l’ultima compagna di Gigi Sabani

“La fortuna dei personaggi di spettacolo è quella di acquisire una sorta di immortalità con le immagini che lasciano di sé. Così Gabriele è cresciuto vedendo sempre suo padre attraverso i filmati e le foto del suo lavoro. E conoscendolo del tutto attraverso i miei i racconti del Gigi privato”, ha aggiunto Raffaella Ponzo, compagna di Gigi Sabani, parlando con Mara Venier. Il figlio Gabriele somiglia molto al padre Gigi: “tante volte ci fermano pure”, hanno raccontato madre e figlio su Rai 1. Infine parlando della storia che l’ha legata a Gigi Sabani, Raffaella Ponzo ha detto: “Lui rappresentava il futuro, l’amore. Gli amori sono come gli artisti, immortali, continuano a vivere in altre forme, non è detto che da un amore così troncato non possa nascere una magia”.

