Raffaella, Rebecca e Iacopo, moglie e figli Enrico Papi/ Vivono insieme negli Usa

Raffaella Schifino è la moglie ‘semi-sconosciuta’ di Enrico Papi, noto conduttore di Sky e Mediaset tornato da poco su Canale 5 per condurre la nuova edizione di Scherzi a parte. Lo ‘scherzo’ più bello che gli è stato fatto nella vita, però, riguarda proprio la sua famiglia: nello specifico – dice – è “quello di avere due figli meravigliosamente folli come me”. Dal matrimonio con Raffaella, infatti, sono nati Rebecca e Iacopo, una nel 2000 e l’altro nel 2008, che vivono insieme a mamma e papà a Miami (Enrico fa la spola tra gli Stati Uniti e l’Italia).

Raffaella ed Enrico si sono sposati precisamente nel 1998. Non si hanno notizie particolari su di lei e su cosa faccia nella vita: in generale, le informazioni sul loro rapporto sono molto poche. Non risulta che la Schifino abbia profili social, e nemmeno sull’account del marito compaiono foto di lei.

Enrico Papi parla della sua famiglia composta da Raffaella, Rebecca e Iacopo

A detta di Enrico Papi, i suoi due figli Rebecca e Iacopo hanno un indole giocherellona come la sua: “Sì, in famiglia siamo tutti pazzi”, scherza Papi in un’intervista rilasciata nei giorni scorsi a Tv Sorrisi e Canzoni. Della famiglia fa parte anche Tanker, un simpatico bulldog francese che Enrico ama particolarmente: “Il nostro cane è la mascotte della famiglia, il giullare di casa. Mi sarebbe piaciuto coinvolgerlo in qualche candid camera, sarebbe stato perfetto”.

Oggi Raffaella ha 20 anni, mentre Iacopo ne ha 12. Nemmeno su di loro si hanno molte informazioni, essendo la riservatezza una caratteristica che li accomuna. Nonostante il tentativo abbastanza esplicito di preservare la loro privacy, Enrico parla volentieri di loro ogni volta che se ne presenta l’occasione. La moglie e i figli sono senz’altro tra i punti fermi della sua vita, e questo da almeno 20 anni, da quando, cioè, Enrico e Raffaella sono convolati a nozze all’Ara Coeli di Roma.

