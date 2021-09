Luciana Riccioni, mamma Enrico Papi/ Il dolore per la morte: “Oggi mi avrebbe detto…”

Chi è Luciana Riccioni mamma di Enrico Papi e il dolore per la sua scomparsa

Luciana Riccioni, la mamma di Enrico Papi, è morta un anno fa lasciando un grande vuoto nella vita del conduttore. La donna se n’è andata nel periodo più duro della pandemia, ma in realtà il Covid non c’entra: Luciana, infatti, era malata da tempo. Cinque giorni prima, Enrico aveva postato una foto su Instagram per augurarle buon compleanno: “L’amore che un figlio prova per la propria mamma può essere superato solo da quello che la mamma prova per il proprio figlio. BUON COMPLEANNO MAMMA”, si legge nel post.

Luciana, insomma, se n’è andata poco dopo aver compiuto 81 anni. Anche in questa occasione, Papi ha voluto scriverle una dedica: “Ciao mamma, questa notte sei volata in cielo ma sappi che sei stata il regalo più bello che la vita ci poteva dare. Mamma moglie nonna. Un dono per tutti noi. Grazie per l’amore e l’affetto che hai saputo darci e per tutto quello che ci hai insegnato. Ti voglio bene”.

Enrico Papi, il ricordo di mamma Luciana Riccioni: “Aveva la battuta pronta”

In un’intervista rilasciata di recente a Tv Sorrisi e Canzoni, Enrico Papi è tornato a parlare della mamma e della complicità che li legava. Da lei, Enrico ha ereditato l’ironia e la capacità di non prendersi troppo sul serio. Entrambe cose che lo hanno aiutato molto, al timone della nuova edizione di Scherzi a parte.

Il suo ruolo nello show, lei, lo avrebbe commentato così: “Mamma aveva la battuta pronta. Di sicuro avrebbe detto: ‘Aò, nun me fa’ scherzi a me!’. Fino all’ultimo istante della sua vita ha cercato, pur nella sofferenza, di essere spiritosa per confortarmi, era generosa. Mi ha insegnato lei quanto è importante regalare un sorriso agli altri e questo insegnamento mi accompagnerà sempre, in ogni nuova esperienza che farò nella vita”.

