Raffaella Tonon “Jeremias Rodriguez? Può fare dei colpi di testa…”/ “É altalenante”

Raffaello Tonon, rivelazioni su Jeremias Rodriguez

Ospite della puntata di Mattino 5 del 1° aprile, Raffaello Tonon, insieme a Patrizia Groppelli e alla conduttrice Federica Panicucci, ha commentato i fatti accaduti durante la quarta puntata dell’Isola dei Famosi 2022. Oltre a decretare l’eliminazione definitiva di Antonio Zequila, il quarto appuntamento con il reality show condotto da Ilary Blasi ha regalato un momento emozionante quando Jeremias Rodriguez ha avuto l’opportunità di parlare con la fidanzata Deborah Togni. Innamoratissimi, Jeremias e Deborah, a distanza, si sono dichiarati amore. Il fratello di Belen ha potuto parlare con la fidanzata grazie ad un regalo che Ilary Blasi ha deciso di fargli dopo averlo visto abbastanza nervoso.

Al termine della terza puntata aveva ipotizzato di abbandonare il reality. Inoltre, nel corso della settimana, Jeremias è stato anche il protagonista di uno scontro con Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro con cui non riesce ad andare d’accordo. Tuttavia, secondo il parere di Raffaello Tonon, nelle prossime settimane, Jeremias Rodriguez potrebbe regalare ulteriori sorprese.

Raffaello Tonon: “Ecco cosa potrebbe fare Jeremias Rodriguez all’Isola dei Famosi”

Raffaello Tonon e Jeremias Rodriguez hanno condiviso l’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip durante la seconda puntata. Nonostante la forte amicizia nata con Luca Onestini, Tonon ebbe occasione di conoscere bene Jeremias e, secondo il suo punto di vista, nelle prossime settimane di permanenza in Honduras, il fratello di Belen potrebbe regalare grandi colpi di scena.

“E’ una persona che sicuramente è capace di colpi di scena perchè è molto altalenante…Ha un umore davvero altalenante…”, ha detto l’opinionista a Mattino 5. “Quello che posso dire è che può fare dei colpi di testa mica da ridere… Era uno che prima ti amava e poi ti aggrediva come un leone…”, ha aggiunto ricordando l’esperienza al GF. “E’ cambiato tantissimo…E’ sparito dai locali, in giro per Milano non si vede più…”, ha invece detto il paparazzo Andrea Franco Alajmo.

