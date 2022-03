Antonio Zequila criticato da Estefania, “Bavoso”/ Gustavo Rodriguez lo difende e…

Antonio Zequila criticato dai naufraghi. Estefania lo attacca e Gustavo…

Antonio Zequila è finito nel mirino degli altri naufraghi all’Isola dei Famosi. L’attore è finito in coppia con Floriana Secondi e aveva dichiarato più volte di voler abbandonare il programma se non avesse avuto la possibilità di separarsi da lei. Antonio Zequila non piace agli altri naufraghi che lo considerano borioso. Zequila pensa di avere delle possibilità soprattutto nei confronti delle concorrenti più giovani che sembrano pendere dalle sue labbra. Nelle scorse ore, Antonio ha dato delle lezioni di recitazione a Estefania. Jeremias è furioso per l’approccio che Antonio ha nei confronti di Estefania Bernal. La modella sudamericana nel corso di uno sfogo lo ha chiamato “Bavoso”. Estefania è stata la destinataria principale delle avances di Zequila. Per questo motivo la diretta interessata si sente in imbarazzo. Chi invece lo difende a spada tratta è Gustavo Rodriguez che ha spiegato: “Per me è una persona buona nel suo profondo, ci ho parlato a lungo”. Tutti ora si attendono la replica del naufrago, accusato di provarci con troppa carica con le concorrenti di sesso femminile, quando verrà messo al corrente della situazione.

Isola dei famosi 2022, eliminati Antonio e Floriana: lei sbrocca "mollo"/ 75% voti...

Giovedì scorso Antonio Zequila e Floriana Secondi sono finiti al televoto contro Carmen-Alessandro, non per volere dei naufraghi ma per il “bacio di Giuda” che gli è stato dato dalla coppia Ilona-Marco. Zequila non ha vissuto bene questa esperienza in coppia con Floriana, difatti interrogato da Ilary ha dichiarato che fare coppia con l’ex gieffina è stato penalizzante. Antonio è rimasto deluso perché sperava di fare il percorso da naufrago in solitaria, non immaginava di finire in coppia con Floriana e tanto meno trascorrere dei giorni legato con un elastico alla Secondi. La sua intenzione è di dimostrare al pubblico l’essenza di un uomo a differenza dell’apparenza di un personaggio. Una volta chiuso il televoto il pubblico con il 76% dei voti ha eliminato da Playa Accopiada la coppia Antonio-Floriana.

Antonio Zequila viene punzecchiato da Floriana/ "Ti ho abbracciato per…"

Antonio Zequila penalizzato? “Essere in coppia con Floriana…”

Da regolamento i due naufraghi Antonio Zequila e Floriana Secondi hanno dovuto dare il “bacio di Giuda” e Antonio ha scelto di penalizzare Jeremias perché nei giorni scorsi ha usato un aggettivo non consono alla sua persona. La scelta non è piaciuta a Floriana che invece con il Rodriguez ha un buon rapporto e si è innescato un diverbio con Antonio. La coppia ha scelto di abbandonare il gioco e di non andare a Playa Sgamada. Quando l’attore ha saputo che nella nuova isola avrebbe giocato da solo ha fatto un passo indietro. A Playa Sgamada i naufraghi hanno votato il “capo” e mentre Antonio ha dato la sua preferenza a Floriana perché in fondo la considera una persona buona che di tanto in tanto perde le staffe, la gieffina ha scelto Melandri perché si è voluta dissociare dall’uomo Antonio.

Jeremias Rodriguez provoca Zequila "Fai l'uomo"/ Lite in diretta all'Isola dei Famosi

Antonio Zequila in passato ha partecipato all’Isola dei Famosi e la Santarelli l’aveva soprannominato “Er Mutanda”, è uscito dal gioco all’ottava puntata. Dopo anni ritenta l’avventura ma questa volta il soprannome se lo ha dato da solo è “Uomo Antonio”. Il popolo del web si è scatenato in battute e meme, a parte le prese in giro Zequila non è molto apprezzato dal pubblico e giovedì potrebbe essere a rischio eliminazione perché a parte Marco che è “capo” di Playa Sgamata e quindi immune, tutti gli altri naufraghi andranno al televoto e il meno votato sarà eliminato per sempre. In gara c’è Floriana, Jovana e Antonio e tra i tre Zequila è il più debole. L’attore ha dichiarato di essere stato penalizzato perché in coppia con Floriana, la realtà potrebbe essere un’altra. Il pubblico sapendo dell’esistenza di Playa Sgamada ha voluto far perdere la coppia Zequila-Secondi per dare all’ex gieffina l’opportunità di giocare da concorrente singola.











© RIPRODUZIONE RISERVATA