Raffaello Mazzoni/ Tornerà con la sua amata Angelica Preziosi? (La Pupa e il Secchione)

Attimi di tensione fra Raffaello Mazzoni e Mariano Catanzaro nella puntata della scorsa settimana de La pupa e il secchione e viceversa. Il primo ha deciso infatti di nominare l’ex tronista e Florencia Lourdes Genna, perchè a suo dire rappresentano la coppia che meritava di meno rispetto al resto del cast. “Noi bene o male abbiamo sempre il discorso meritocratico”, ha detto Mazzoni prima di essere interrotto da Mariano con un “prevedibili”. Una parola che non è piaciuta allo scienziato, che è diventato sempre più nervoso. Sulle prime ha cercato di mitigare, augurandosi persino che la coppia potesse farlo tornare sui suoi passi, ma poi è scoppiato quando qualcuno lo ha accusato di temere Mariano. Soprattutto quando quest’ultimo ha osato insinuare che in realtà la decisione sulla sua candidatura alla prova eliminatoria fosse stata presa in realtà dalla partner Stella Manente. “Da quando sei arrivato mi hai fatto l’amico, allora sei falso”, ha detto Mazzoni, “ti ho sempre detto se tu hai bisogno di me, sono disponibile. Purtroppo dovevamo fare delle scelte, per me era una coppia imprescindibile è quella di Alessandro Santagati e Angelica Preziosi, per lei quella Martina De Maria e Giovanni De Benedetti…”. Il tentativo di Mazzoni però è caduto nel vuoto: Mariano ha continuato a sorridere stizzito, mentre lo scienziato era sempre più sulle spine. Clicca qui per guardare il video di Raffaello Mazzoni.

Raffaello Mazzoni, La Pupa e il Secchione e Viceversa: le lacrime di una settimana fa

Raffaello Mazzoni ha versato diverse lacrime nella puntata de La pupa e il Secchione e viceversa della scorsa settimana. Angelica Preziosi ha dovuto infatti affrontare la sfida e lo scienziato si è lasciato andare ad un momento di forte sconforto, abbracciando con tutte le sue forze la ragazza. “E’ successo quello che non volevamo assolutamente. La coppia che stava lavorando meglio in tutti i sensi è stata separata”, ha detto mostrando il braccialetto che ha voluto donarle, un regalo che gli è stato fatto per la laurea. Clicca qui per guardare il video di Raffaello Mazzoni. Sui social, il Conte ha deciso di ampliare ancora di più il suo pensiero e rievocare quel momento particolare, trasformando la sua stessa clip in un meme, fingendo che le lacrime fossero in realtà quelle di chi sale sulla bilancia subito dopo le feste. “Ogni tanto è giusto ridere anche di momenti toccanti che ti hanno colpito (anche quando ho guardato la puntata in televisione mi è uscita qualche lacrima)”, scrive, “Del resto se per due motivi diversi anche riprendere la forma fisica abituale dopo le feste è alquanto traumatico”. Il concorrente, che continua a riscuotere un forte successo fra il pubblico, ha sorriso anche condividendo una parte della prova Burlesque in cui è sicuro di aver regalato non solo dell’imbarazzo, ma anche di aver strappato delle risate. “E volendo anche piacevoli sensazioni”, aggiunge.

© RIPRODUZIONE RISERVATA