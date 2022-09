Raffaello Schifino, moglie e figli di Enrico Papi/ “Il nostro matrimonio funziona…”

Raffaella Schifino, chi è la moglie di Enrico Papi: dal matrimonio a…

Raffaella Schifino è la moglie di Enrico Papi. Da pochi giorni, è ritornata dalle vacanze, trascorse con la sua famiglia al completo e i amici di famiglia in barca tra Capri e le Isole Eolie. Ora si trova a Roma, accanto al marito che si appresta a riprendere il suo programma di successo Scherzi a parte. Non è facile avere notizie su di lei in quanto è molto riservata e, finora, non aveva nessun profilo social. Tuttavia, grazie a interviste rilasciate da suo marito, sappiamo che è sempre stata accanto a lui, anche in momenti difficili come quando si è trovato costretto ad abbandonare dei programmi televisivi. Enrico Papi, in recenti interviste, racconta di aver subito una sorta di bullismo e di essersi sentito costretto a dare le dimissioni per un piccolo calo di share. Ma di aver avuto la fortuna di avere accanto a lui una donna speciale come sua moglie Raffaella, che non ha mai smesso di sostenerlo.

Recenti rumors facevano intendere che Raffaella Schifino ed Enrico Papi si fossero lasciati. Tuttavia, suo marito ha subito smentito queste fake news, chiarendo che i lockdown hanno distrutto tante coppie, costrette a convivere per lunghi periodi, controvoglia, mentre loro due si sono uniti ancora di più e hanno approfittato di quella situazione per stare ancora più tempo insieme e sono 23 anni che sono felicemente sposati. Raffaella Schifino è sposata dal 1998 con il conduttore Enrico Papi e Maurizio Costanzo era uno dei testimoni, insieme a sua sorella. Ha due meravigliosi figli Rebecca di 22 anni, identica al papà e Jacopo di 14 anni. Tutta la famiglia, ha sempre vissuto in America, precisamente a Miami, finchè qualche anno fa sono dovuti scappare di fretta a causa di un uragano che ha devastato molte case. D’allora, i figli di Raffaella hanno iniziato a tenere in casa una valigia sempre pronta per ogni evenienza. Attualmente, la figlia Rebecca vive negli Usa, mentre suo fratello Jacopo, quattordicenne, vive a Roma.

Enrico Papi in un’intervista a Verissimo aveva speso parole di stima nei confronti della moglie Raffaella. Durante questi anni, i due si sono sempre sostenuti a vicenda: “Nella vita un matrimonio può funzionare se si diventa complici. La dose di sopportazione più vai avanti con gli anni più aumenta. Ancora mi sopporta, ha una grande pazienza”. Il conduttore è sicuramente molto legato alla moglie ed in passato quando ha attraversato dei momenti piuttosto difficili ha potuto contare sulla sua vicinanza e sul suo amore.

Al settimanale Nuovo, Enrico Papi aveva rivelato di essere un padre permissivo: “Sono stato un papà sempre molto permissivo, non sono mai stato severo. Molte coppie non hanno retto e si sono divise. Ma non è il nostro caso. Quella è stata un’altra occasione per trascorrere più tempo insieme. Con Raffaella abbiamo festeggiato i 23 anni di matrimonio”. Dopo la nascita di Jacopo, inoltre, Enrico Papi ha deciso di allontanarsi dal mondo della televisione per trascorrere più tempo insieme al bambino e alla famiglia: per questo oggi lo si vede raramente in tv, rispetto al passato.











