Raffaello Tonon, com’è nata l’amicizia con Luca Onestini?/ Il ruolo di Soleil Sorge..

Raffaello Tonon svela com’è nata l’amicizia con Luca Onestini: le sue parole

L’amicizia tra Raffaello Tonon e Luca Onestini è nata durante la partecipazione di entrambi, all’edizione 2017 del Grande Fratello Vip. Da allora i due sono rimasti amici per la pelle, ma com’è nato il loro bellissimo rapporto? Il conduttore radiofonico lo svela ai microfoni di Casa chi.

Come riporta Blogtivvu, l’ex gieffino dichiara: “Lui una sera stava parlando con Bossari sulla penisola della cucina e io stavo sciacquando dei piatti perché avevamo mangiato. Ricordo che io avevo firmato da contratto due pagine, aggiuntive al contratto solito, nelle quali c’erano delle penali qualora io avessi solo minimamente accennato a qualcosa che avessi potuto sapere dato che ero fuori da un mese.” E ancora: ” Io sapevo com’erano andate le cose ben bene perché le avevo viste in tv. Luca è una persona genuina, vera, buona, anche in quella relazione lui credeva e ancora si stava riprendendo quando io sono entrato in Casa.” Raffaello Tonon aggiunge: “Faceva delle considerazioni, io che sapevo delle cose, che poi lui è venuto a sapere una volta che è uscito fuori dal reality, mi sono girato verso di lui, mi sono morso la lingua perché ho pensato alle penali che avrei dovuto pagare, l’ho guardato fisso negli occhi.” Poi precisa: ” Lui che è una persona anche molto intelligente ha capito che io mi stavo rivolgendo a qualcosa che sapevo e non potevo dire. Dalla mattina dopo, anche se io ero l’ultimo arrivato, ero la prima persona della quale si poteva fidare veramente. E tutto è partito così, dalla fiducia.”

Raffaello Tonon al GF Vip come sorpresa a Luca Onestini? L’indiscrezione

Secondo l’indiscrezione di Deianira Marzano, Luca Onestini potrebbe ricevere la sorpresa di Raffaello Tonon al Grande Fratello Vip 2022. L’ex concorrente sarebbe pronto a incontrare l’amico già dalla puntata di stasera, per dargli supporto e sostegno.

La reunion tra Luca Onestini e Raffaello Tonon è davvero molto attesa dai fan che hanno amato il loro rapporto fin dall’edizione 2017 del reality show. L’esperta di gossip, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato l’indiscrezione: “Deia lunedì Tonon per Onestini. Ovviamente fonte certissima“. Dunque, i due inseparabili amici potrebbero rincontrarsi nel luogo dove la loro amicizia ha preso il volo.

